CANLI | 18 bin kişi Donbass'tan Rusya'ya tahliye edildi

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (DFAT), Avustralya hükümetinin sekiz Rus gazeteci, bir dizi hükümet yetkilisi ve tüzel kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı

Etkilenen gazeteciler arasında Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitry Kiselev, RT Genel Müdürü Alexey Nikolov, gazeteci Sergey Brilev, Gazprom Medya Holding Genel Müdürü Alexander Zharov, TV sunucusu Mikhail Leontyev ve askeri muhabirler Yevgeny Poddubny, Alexander Kots ve Dmitry Steshin yer alıyor.

Ayrıca Avustralya, Zafer Müzesi Müdürü Alexander Shkolnik'i, Acil Durumlar Bakan Vekili Alexander Chupriyan'ı, Rusya'nın FSB güvenlik servisi birinci müdür yardımcısı Sergey Korolev'i ve Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Nikolay Bogdanovsky'yi kara listeye aldı.

Yaptırımlardan etkilenen şirketler ise, Rus özel askeri şirketi Vagner ve Belarus menşeili paletli araç üreticileri Minotor-service ile Radar İnşaat Bürosu.