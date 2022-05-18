CANLI | 18 bin kişi Donbass'tan Rusya'ya tahliye edildi

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 18 bin kişinin geçtiğimiz gün içerisinde Ukrayna'nın Donbass şehrinden Rusya'ya tahliye edildiğini açıkladı.
06:30 18.05.2022
Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı (DFAT), Avustralya hükümetinin sekiz Rus gazeteci, bir dizi hükümet yetkilisi ve tüzel kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı
Etkilenen gazeteciler arasında Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitry Kiselev, RT Genel Müdürü Alexey Nikolov, gazeteci Sergey Brilev, Gazprom Medya Holding Genel Müdürü Alexander Zharov, TV sunucusu Mikhail Leontyev ve askeri muhabirler Yevgeny Poddubny, Alexander Kots ve Dmitry Steshin yer alıyor.
Ayrıca Avustralya, Zafer Müzesi Müdürü Alexander Shkolnik'i, Acil Durumlar Bakan Vekili Alexander Chupriyan'ı, Rusya'nın FSB güvenlik servisi birinci müdür yardımcısı Sergey Korolev'i ve Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Nikolay Bogdanovsky'yi kara listeye aldı.
Yaptırımlardan etkilenen şirketler ise, Rus özel askeri şirketi Vagner ve Belarus menşeili paletli araç üreticileri Minotor-service ile Radar İnşaat Bürosu.
06:27 18.05.2022
Kanada, Rusya Devlet Başkanı Putin ve bin Rus vatandaşına ülkeye giriş yasağı verdi
06:21 18.05.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Bin 797'si çocuk, yaklaşık 18 bin kişi Ukrayna'dan tahliye edildi
Açıklamada, "Kiev'in yarattığı tüm zorluklara rağmen, geçtiğimiz gün, Ukrayna makamlarının katılımı olmadan, 1.797'si çocuk olmak üzere 17.733 kişi, Donetsk, Lugansk Halk Cumhuriyetleri ve Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden Rusya Federasyonu topraklarına tahliye edildi." denildi.
06:18 18.05.2022
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Mariupol'deki Azov militanlarının koşulsuz teslim olduğunu belirtti. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, neo-Nazi taburu Azov militanlarının New York Times’ın iddiasının aksine kayıtsız şartsız teslim olduğunu kaydetti.
Batı'nın Rusya'da kendi kontrolüne altında bulunan bir rejim kurmak istediğini belirten Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna'da düzenlenen özel askeri harekatın bu planları suya düşürdüğünü vurguladı.
Finlandiya parlamentosu, NATO'ya katılma kararını 188 milletvekilinin lehte, 8 milletvekilinin ise aleyhte oy kullanmasıyla onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi ekonomilerine vereceği zararı önemsemeden Rus enerji kaynaklarından vazgeçme kararı alan Avrupa ülkelerinin enerji alanında benimsediği söz konusu politikaları ‘ekonomik intihar’ olarak niteledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'i NATO'da görmek istememesinin İttifak üyeleri arasındaki ilişkilerin bir konusu olduğunu ve Kremlin'in buna müdahil olmak istemediğini belirtti. Almanya Savunma Bakanı Lambrecht ise, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerinin ve argümanlarının ciddiye alınmasının önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Filandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı sert bir tutum aldığını, bunun yapıcı müzakerelerle çözüleceğini dile getirdi.
Almanya Başbakanı Baerbock, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması gündemine yönelik 'açık sorularını' not ettiklerini belirtti.