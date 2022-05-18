https://tr.sputniknews.com/20220518/cavusoglu-abd-ile-iliskilerimizdeki-yasadigimiz-sorunlari-cozmek-istiyoruz-1056459390.html
Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T02:09+0300
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abd, türkiye, mevlüt çavuşoğlu
Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli'' açıklamasında bulundu.