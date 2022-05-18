Türkiye
Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220518/cavusoglu-abd-ile-iliskilerimizdeki-yasadigimiz-sorunlari-cozmek-istiyoruz-1056459390.html
Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T02:09+0300
2022-05-18T02:09+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, türkiye, mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu: ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz

02:09 18.05.2022
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli'' açıklamasında bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала