Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de endişeleri giderilmeli

© AA Mevlüt Çavuşoğlu © AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli" dedi.