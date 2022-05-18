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Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de endişeleri giderilmeli
Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de endişeleri giderilmeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
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mevlüt çavuşoğlu, nato, isveç, finlandiya

Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de endişeleri giderilmeli

20:56 18.05.2022 (güncellendi: 20:59 18.05.2022)
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli" dedi.
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