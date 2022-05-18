https://tr.sputniknews.com/20220518/cavusoglu-isvec-ve-finlandiyanin-endiselerini-anliyoruz-ama-turkiyenin-de-endiseleri-giderilmeli-1056483826.html
Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de endişeleri giderilmeli
Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de endişeleri giderilmeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
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mevlüt çavuşoğlu, nato, isveç, finlandiya
Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de endişeleri giderilmeli
20:56 18.05.2022 (güncellendi: 20:59 18.05.2022) Abone ol
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli" dedi.