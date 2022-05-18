https://tr.sputniknews.com/20220518/chp-lideri-kilicdaroglu-halk-kucagini-acmis-samimi-olarak-bizi-bekliyor-1056460441.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Halk kucağını açmış samimi olarak bizi bekliyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Halk kucağını açmış samimi olarak bizi bekliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekte seçimlere kadar yoğun bir tempoda çalışmaları gerektiğini... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T04:22+0300

2022-05-18T04:22+0300

2022-05-18T04:22+0300

politika

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

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CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İktidar Yolunda Dayanışma Yemeği'nde partililere hitap etti.Partililere yönelik talimatlarını ileten Kılıçdaroğlu, seçimlere kadar yoğun bir çalışma temposunda olmaları gerektiğini belirtti. Kendisinin de yorulmayacağını aktaran Kılıçdaroğlu, "Halk kucağını açmış samimi olarak bizi bekliyor. Uzun süredir mücadele ediyoruz. Bu mücadele hak mücadelesidir. Bu mücadele her insanın evinde huzur içinde yatması için verilen mücadeledir. Bu mücadele alın terine değer verme mücadelesidir. Bu mücadele ekmek mücadelesidir" ifadelerini kullandı.'Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok'Her şeyden önce sorunları saptamak zorunda olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Hep şu söylenirdi, CHP hep eleştirir. Artık şunu tüm dünya biliyor, var olan sorunları en sağlıklı şekilde saptayan parti CHP'dir, en sağlıklı şekilde çözecek olan da CHP'dir. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Eğer biz sorunu yaşayanı dinlersek sorunu çözeriz. Çözümlerimizi kararlılıkla anlatmalıyız. Bizi dinleyenler şunu düşünmeli: Bunlar gelecekler ve bu sorunu çözecekler" şeklinde konuştu.'Hepimizin oturup düşünmesi lazım'Türkiye'ye helalleşmeyi getireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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türkiye, chp, kemal kılıçdaroğlu