Türkiye
SON DAKİKA| Rusya, 34 Fransız diplomatı sınır dışı edecek
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220518/cinde-daga-cakilarak-132-kisiye-mezar-olan-ucak-kara-kutuya-gore-kasten-dusuruldu--1056468883.html
Çin'de dağa çakılarak 132 kişiye mezar olan uçak, kara kutuya göre 'kasten düşürüldü'
Çin'de dağa çakılarak 132 kişiye mezar olan uçak, kara kutuya göre 'kasten düşürüldü'
Çin Doğu Havayolları'nın mart ayında Guangxi Dağlarına 123 yolcu ve 9 mürettebatla birlikte burun üstü çakılan Boeing 737-800 jetinin esrarı çözülmeye... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T12:36+0300
2022-05-18T13:09+0300
dünya
çin
yolcu uçağı
boeing
kasten öldürme
kara kutu
uçak kazası
wall street journal (wsj)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102657/27/1026572734_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_ad2911e1b0ca0fc49a7d5137b66d3a65.jpg
Reuters'e konuşan Batılı yetkililer, önsoruşturmanın teknik bir arıza belirtisi bulamamasının ardından odak noktasının mürettebatın eylemlerine odaklandığını söyledi. The Wall Street Jorunal'ın (WSJ) kara kutuların incelenmesinden haberdar ABD'li yetkililere dayanarak, kokpitte bulunan birinin uçağı kasten düşürdüğünü yazdı. Boeing ve ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), konuyla ilgili soruları yanıtlamayıp Çinli yetkililere yönlendirdi. Çin'den henüz resmi açıklama gelmedi.Çin için son 28 yılın en büyük havacılık felaketiKunming'den Guangzhou'ya giden uçağın seyir irtifasından ani bir düşüşle çakılarak 123 yolcu ve 9 mürettebatın tümüne mezar olması, Çin anakarasında son 28 yıldaki en ölümcül havacılık felaketini oluşturdu.Haberlere göre şu ana kadar teknik arızaya dair kanıt bulunamadığından, soruşturma, facianın kokpitteki kasıtlı bir eylemin sonucu olup olmadığına odaklandı.İnternetteki uçağı kasten düşürme söylentilerine yanıt olarak 11 Nisan'da açıklama yapan Çin Sivil Havacılık İdaresi, spekülasyonun 'kamuoyunu ciddi şekilde yanılttığını ve kaza soruşturma çalışmalarına müdahale ettiğini' söylemişti. WSJ'ye göre Çin Doğu Havayolları, uçakla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını belirleyebilecek hiçbir kanıt ortaya çıkmadığına dair açıklama yapmıştı.737-800 en güvenli uçaklardan biri olarak biliniyorBoeing'in en yaygın olarak kullanılan modeli olan ve sağlam bir güvenlik sicili bulunan 737-800, bir dizi ölümcül kazanın ardından 2018 ve 2019'da uçuştan kaldırılan 737 MAX'ın bir öncülü, ama MAX kazalarına neden olan sistemlere sahip değil. Çin Doğu Havayolları, kazadan sonra karaya indirdiği 737-800 filosunun tamamını nisan ortasında yeniden uçurmaya başlayarak herhangi bir güvenlik endişesi olmadığını gösterdi. Nihai raporun hazırlanması iki yıl alabilirÇinli yetkililer, kazaya ilişkin nihai raporun derlenmesinin iki yıl veya daha fazla sürebileceğini söyledi. Analistler, çoğu kazanın insan ve teknik faktörlerin bir karışımından kaynaklandığı görüşünde. Kasten düşürmenin arka planı şimdilik meçhulBu kazada henüz resmen doğrulanmayan uçağı kasten düşürme, son derece nadir rastlanan bir olay. Uzmanlar, facianın tek başına hareket eden bir pilottan mı, bir mücadeleden mi ya da kokpite izinsiz girişten mi kaynaklandığının aydınlatılmadığına dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220321/cinin-guneyinde-yolcu-ucagi-dustu-iddiasi-1054909037.html
https://tr.sputniknews.com/20220326/cinde-dusen-yolcu-ucagindaki-132-kisinin-hayatini-kaybettigi-dogrulandi-1055069747.html
https://tr.sputniknews.com/20150326/1014647485.html
https://tr.sputniknews.com/20150327/1014671185.html
https://tr.sputniknews.com/20150330/1014716017.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102657/27/1026572734_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1bf3abe6bdef22bb27b41cc64991c357.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, yolcu uçağı, boeing, kasten öldürme, kara kutu, uçak kazası, wall street journal (wsj)

Çin'de dağa çakılarak 132 kişiye mezar olan uçak, kara kutuya göre 'kasten düşürüldü'

12:36 18.05.2022 (güncellendi: 13:09 18.05.2022)
© Sputnik / Maksim Blinov / Fotoğraf bankasına girBoeing 737-800
Boeing 737-800 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Çin Doğu Havayolları'nın mart ayında Guangxi Dağlarına 123 yolcu ve 9 mürettebatla birlikte burun üstü çakılan Boeing 737-800 jetinin esrarı çözülmeye çalışılıyor. Uçağın 90 derece açıyla çakılmasının nedenine dair kara kutuda bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
Reuters'e konuşan Batılı yetkililer, önsoruşturmanın teknik bir arıza belirtisi bulamamasının ardından odak noktasının mürettebatın eylemlerine odaklandığını söyledi. The Wall Street Jorunal'ın (WSJ) kara kutuların incelenmesinden haberdar ABD'li yetkililere dayanarak, kokpitte bulunan birinin uçağı kasten düşürdüğünü yazdı. Boeing ve ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), konuyla ilgili soruları yanıtlamayıp Çinli yetkililere yönlendirdi. Çin'den henüz resmi açıklama gelmedi.

Çin için son 28 yılın en büyük havacılık felaketi

Kunming'den Guangzhou'ya giden uçağın seyir irtifasından ani bir düşüşle çakılarak 123 yolcu ve 9 mürettebatın tümüne mezar olması, Çin anakarasında son 28 yıldaki en ölümcül havacılık felaketini oluşturdu.
Haberlere göre şu ana kadar teknik arızaya dair kanıt bulunamadığından, soruşturma, facianın kokpitteki kasıtlı bir eylemin sonucu olup olmadığına odaklandı.
China Eastern Havayolları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
DÜNYA
132 kişiyi taşıyan uçak Çin'in güneyinde düştü
21 Mart, 11:13
İnternetteki uçağı kasten düşürme söylentilerine yanıt olarak 11 Nisan'da açıklama yapan Çin Sivil Havacılık İdaresi, spekülasyonun 'kamuoyunu ciddi şekilde yanılttığını ve kaza soruşturma çalışmalarına müdahale ettiğini' söylemişti. WSJ'ye göre Çin Doğu Havayolları, uçakla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını belirleyebilecek hiçbir kanıt ortaya çıkmadığına dair açıklama yapmıştı.
Çin - uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
DÜNYA
Çin'de düşen yolcu uçağındaki 132 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı
26 Mart, 20:00

737-800 en güvenli uçaklardan biri olarak biliniyor

Boeing'in en yaygın olarak kullanılan modeli olan ve sağlam bir güvenlik sicili bulunan 737-800, bir dizi ölümcül kazanın ardından 2018 ve 2019'da uçuştan kaldırılan 737 MAX'ın bir öncülü, ama MAX kazalarına neden olan sistemlere sahip değil. Çin Doğu Havayolları, kazadan sonra karaya indirdiği 737-800 filosunun tamamını nisan ortasında yeniden uçurmaya başlayarak herhangi bir güvenlik endişesi olmadığını gösterdi.
Germanwings havayolu şirketi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2015
DÜNYA
'Yardımcı pilot GermanWings uçağını kasten düşürdü'
26 Mart 2015, 14:06

Nihai raporun hazırlanması iki yıl alabilir

Çinli yetkililer, kazaya ilişkin nihai raporun derlenmesinin iki yıl veya daha fazla sürebileceğini söyledi. Analistler, çoğu kazanın insan ve teknik faktörlerin bir karışımından kaynaklandığı görüşünde.
Andreas Lubitz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2015
DÜNYA
Uçağı düşüren pilot, hastalığını gizlemiş
27 Mart 2015, 15:27

Kasten düşürmenin arka planı şimdilik meçhul

Bu kazada henüz resmen doğrulanmayan uçağı kasten düşürme, son derece nadir rastlanan bir olay. Uzmanlar, facianın tek başına hareket eden bir pilottan mı, bir mücadeleden mi ya da kokpite izinsiz girişten mi kaynaklandığının aydınlatılmadığına dikkat çekti.
Fransa'nın güneyinde düşen Germanwings havayolu şirketinin Airbus A320 tipi uçağını düşüş anında kullanmakta olan yardımcı pilot Andreas Lubitz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2015
DÜNYA
Lubitz, pilot olmadan önce intihar tedavisi görmüş
30 Mart 2015, 16:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала