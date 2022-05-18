https://tr.sputniknews.com/20220518/cinde-daga-cakilarak-132-kisiye-mezar-olan-ucak-kara-kutuya-gore-kasten-dusuruldu--1056468883.html

Çin'de dağa çakılarak 132 kişiye mezar olan uçak, kara kutuya göre 'kasten düşürüldü'

Çin'de dağa çakılarak 132 kişiye mezar olan uçak, kara kutuya göre 'kasten düşürüldü'

Çin Doğu Havayolları'nın mart ayında Guangxi Dağlarına 123 yolcu ve 9 mürettebatla birlikte burun üstü çakılan Boeing 737-800 jetinin esrarı çözülmeye... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T12:36+0300

2022-05-18T12:36+0300

2022-05-18T13:09+0300

dünya

çin

yolcu uçağı

boeing

kasten öldürme

kara kutu

uçak kazası

wall street journal (wsj)

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Reuters'e konuşan Batılı yetkililer, önsoruşturmanın teknik bir arıza belirtisi bulamamasının ardından odak noktasının mürettebatın eylemlerine odaklandığını söyledi. The Wall Street Jorunal'ın (WSJ) kara kutuların incelenmesinden haberdar ABD'li yetkililere dayanarak, kokpitte bulunan birinin uçağı kasten düşürdüğünü yazdı. Boeing ve ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), konuyla ilgili soruları yanıtlamayıp Çinli yetkililere yönlendirdi. Çin'den henüz resmi açıklama gelmedi.Çin için son 28 yılın en büyük havacılık felaketiKunming'den Guangzhou'ya giden uçağın seyir irtifasından ani bir düşüşle çakılarak 123 yolcu ve 9 mürettebatın tümüne mezar olması, Çin anakarasında son 28 yıldaki en ölümcül havacılık felaketini oluşturdu.Haberlere göre şu ana kadar teknik arızaya dair kanıt bulunamadığından, soruşturma, facianın kokpitteki kasıtlı bir eylemin sonucu olup olmadığına odaklandı.İnternetteki uçağı kasten düşürme söylentilerine yanıt olarak 11 Nisan'da açıklama yapan Çin Sivil Havacılık İdaresi, spekülasyonun 'kamuoyunu ciddi şekilde yanılttığını ve kaza soruşturma çalışmalarına müdahale ettiğini' söylemişti. WSJ'ye göre Çin Doğu Havayolları, uçakla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını belirleyebilecek hiçbir kanıt ortaya çıkmadığına dair açıklama yapmıştı.737-800 en güvenli uçaklardan biri olarak biliniyorBoeing'in en yaygın olarak kullanılan modeli olan ve sağlam bir güvenlik sicili bulunan 737-800, bir dizi ölümcül kazanın ardından 2018 ve 2019'da uçuştan kaldırılan 737 MAX'ın bir öncülü, ama MAX kazalarına neden olan sistemlere sahip değil. Çin Doğu Havayolları, kazadan sonra karaya indirdiği 737-800 filosunun tamamını nisan ortasında yeniden uçurmaya başlayarak herhangi bir güvenlik endişesi olmadığını gösterdi. Nihai raporun hazırlanması iki yıl alabilirÇinli yetkililer, kazaya ilişkin nihai raporun derlenmesinin iki yıl veya daha fazla sürebileceğini söyledi. Analistler, çoğu kazanın insan ve teknik faktörlerin bir karışımından kaynaklandığı görüşünde. Kasten düşürmenin arka planı şimdilik meçhulBu kazada henüz resmen doğrulanmayan uçağı kasten düşürme, son derece nadir rastlanan bir olay. Uzmanlar, facianın tek başına hareket eden bir pilottan mı, bir mücadeleden mi ya da kokpite izinsiz girişten mi kaynaklandığının aydınlatılmadığına dikkat çekti.

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https://tr.sputniknews.com/20150326/1014647485.html

https://tr.sputniknews.com/20150327/1014671185.html

https://tr.sputniknews.com/20150330/1014716017.html

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çin, yolcu uçağı, boeing, kasten öldürme, kara kutu, uçak kazası, wall street journal (wsj)