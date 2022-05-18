https://tr.sputniknews.com/20220518/cocuga-cinsel-istismardan-yargilanan-cami-imami-15-temmuzda-sela-okudum-diye-basima-bunlar-geldi-1056484970.html

Çocuğa cinsel istismardan yargılanan cami imamı: 15 Temmuz'da sela okudum diye başıma bunlar geldi

Çocuğa cinsel istismardan yargılanan cami imamı: 15 Temmuz'da sela okudum diye başıma bunlar geldi

Diyarbakır'da 9 yaşındaki erkek çocuğuna camide cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklu olarak yargılanan imam Kadir Ö. '15 Temmuz darbe girişimi... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T21:45+0300

2022-05-18T21:45+0300

2022-05-18T21:47+0300

türkiye

çocuk istismarı

diyarbakır

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Diyarbakır'da 9 yaşındaki erkek çocuğuna camide cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklu olarak yargılanan Hisami Cami İmamı 51 yaşındaki 5 çocuk babası Kadri Ö, mahkemede yaptığı savunmada '15 Temmuz darbe girişimi sonrası camide sela okuduğum için bu olaylar başıma geldi’ savunması yaptı.Halk TV'den Ferit Demir'in özel haberine göre, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Hisami Cami imamı Kadri Ö. geçtiğimiz yıl 24 Ağustos'ta yaz Kuran kursu öğrencisi 9 yaşındaki C.D’ye odasında cinsel istismarda bulundu. Camiden çıkan çocuk evde durumu ailesine anlattı. Aile, polise giderek imam hakkında suç duyurusunda bulundu. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan imam Kadri Ö. küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.İmam Kadri Ö, poliste ve savcılıkta verdiği ilk ifadesinde istismar iddiasını reddedip camide başka kişiler de olduğunu söyledi. Ancak, polisin yaptığı incelemede camide o sırada sadece mağdur çocuk, imam Kadri Ö. ile tuvalet görevlisi M.K’nın olduğu belirlendi.Temizlik görevlisi anlattıCaminin tuvalet görevlisi M.K de savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadede olay gününü şöyle anlattı:'15 Temmuz'da sela okuduğum için başıma bu olaylar geldi'Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçtiğimiz hafta görülen duruşmada İmam Kadri Ö.'ye mahkeme başkanı polisin bu tespitini hatırlattı. İmam, bunun üzerine camide kimsenin olmadığını kabul edip farklı bir savunma yaptı. İmam, kendisine iftira atıldığını nedeninin ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında camiye giderek sela okuması olduğunu iddia etti:"Benim çocuklarım gelip böyle şeyler anlatsa ben gider o adamı linç ederim. Olaydan sonraki gün ben gidip yatsı namazını kıldırdım. Ertesi güne kadar da oradaydım. Bu iş planlı ve programlı bir iş olmasaydı mağdurun ailesi beni orada linç ederdi. Ben, 32 yıldır resmi imam olarak görev yapıyorum. Bahsi geçen tarih 24 Ağustostur. Bir önceki ayın 15’inci günü darbe teşebbüsü nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanımızın talimatı üzerine sela okudum diye bu olaylar başıma geldi. Benim tek suçum sela okumaktı . Sela okuyan birinin cezalandırılması mı gerekiyor."Tanıklara 'beddua' ettiİmam Kadri Ö. "Mahalledeki esnaf beni sevmez ve bana 'Reisin İmamı' lakabını taktırmışlardı. Beni bundan dolayı sevmezlerdi" dedi.İmam Kadri Ö. savunması sırasında mağdur çocuğun ailesine ve tanıklara da “Allah belalarını versin” diyerek beddua etti. Olayın tek görgü tanığı tuvalet görevlisi Mustafa K’yi de kendisinin işe aldığını belirterek Mustafa K’nin ifadesinin doğru olmadığını ve uyuşturucu kullandığını iddia etti.Savcı: 'Mevcut deliller doğrultusunda sanığın üzerine atılı suçlar işlediği anlaşılmakta' Mütalaasını mahkeme heyetine sunan savcı da, "Sanık Kadri Ö’nün mağdur çocuğa cinsel istismarda bulunduğu alınan beyanlarda tespit edilmiştir. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun tamamlandığı, zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismar suçunun ise teşebbüs aşamasında kaldığı, mağdur çocuğun yaşanan olayları aile bireylerine aktarmasından sonra sanık hakkında kolluk güçlerine müracaatta bulunulduğu, sanığın alınan ifadesinde iddia edildiği şekilde mağdur çocuğa cinsel içerikli bir eylem gerçekleştirmediğini beyan etmek suretiyle üzerine atılı suçları kabul etmemiş ise de; sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik ve itibar edilmemesi gereken bir savunma niteliğinde olduğu izah edilen oluş ve tüm dosya kapsamı içerisinde mevcut deliller doğrultusunda sanığın üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmakla sanığın eylemlerine uyan 5237 Sayılı TCK’nın 103/2, 103/2-e, 103/4-a, 35/2, 43/1, 109/1, 109/3-d, 109/3-f, 109/5, 43/1, 53, 63 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, ayrıca mağdurun sanık tarafından olayı anlatmaması için ölümle tehdit ettiği iddiasının iddianamede yer verilmemesi nedeniyle sanık hakkında TCK’nın 106/1-1 maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi" görüşünü beyan etti.

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çocuk istismarı, diyarbakır