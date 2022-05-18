Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD Kongresi'ni sağduyuya davet ediyorum

"Birilerinin kuru sıkı söylemlerine, balon gündemlerine kulak assaydık, tekno-girişimcilik ekosistemi bu kadar gelişemezdi. 6 Unicornumuz var bugün. Bunların karamsarlığına, 'istemezük' zihniyetine uysaydık, 5,1 milyar adet ağaçlandırma ile dünya birincisi olabilir miydik? Olamazdık. Atatürk Havalimanı'nın yeri bir yeşil koridora dönüşüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar. Ülkenin gündemini değiştirmeye çalışıyorlar. Yani bu defa da 'niye ağaç dikip yeşil koridor oluşturuyorsunuz' diye 'istemezük' diyorlar. Dertleri her zaman olduğu gibi ağaç değil. Her zamanki tek taraflı hezeyanları. Daha yeni, Beşiktaş'ta 100'den fazla asırlık çınarı acımadan kesip atan bunlar değil mi? Nerede doğaya gönül verenler, sesleri çıktı mı? Nerede gündem değiştirmek isteyenler, sesleri çıktı mı? Dönüp baktılar mı? Hani sizin Genel Başkanınız 'Atatürk Havalimanı'nın olduğu alana kültür projesi yapmayı' önermemiş miydi? İki yanlış bir doğru etmiyor. Bizim doğrumuz milletin ihtiyacından, faydasından, Türkiye'nin geleceğinden yanadır. Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'deki en büyük millet bahçemizi yapacak ve İstanbul'umuza kazandıracağız."