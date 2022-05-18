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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD Kongresi'ni sağduyuya davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD Kongresi'ni sağduyuya davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ege'de 12 mil oyunu oynayan ve sürekli hava sahamızı ihlal eden Yunanistan'ın tam tersi bir algı oluşturma çabalarını... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T13:02+0300
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türkiye
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cumhurbaşkanı yardımcısı
fuat oktay
abd
nato
kongre
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen "4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın açılışında konuştu."Biz uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 Unicorn hedefi diyoruz, ne yazık ki muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor" diyen Oktay, bu hezeyanlara vakit harcasalardı, bugün AKINCI, ATAK ve ANKA'nın semalarda olmayacağını söyledi. Fuat Oktay, şunları kaydetti:Atatürk Havalimanı'nda fuar merkeziyle gençlik merkeziyle kütüphanesi ve sosyal alanlarıyla dört dörtlük bir yeşil alan oluşturacaklarını dile getiren Oktay, laf değil, iş üretmeye devam edeceklerini vurguladı.'ABD Kongresinde KKTC ile ilgili tiyatroyu izlediniz'Teknolojide, tarımda, enerjide, ulaştırma ve altyapıda, tüm alanlarda yerli milli projeleri sürdüreceklerinin altını çizen Oktay, şunları kaydetti:Oktay, 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın hayırlı iş birlikleri ve yeni fikirlere vesile olmasını temenni ederek, Türkiye Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesi başta olmak üzere tüm paydaş kurum ve kuruluşlar ile emeği geçenlere teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20220518/micotakisden-abd-kongresine-turkiyeye-silah-satislarinda-dogu-akdenizi-goz-onunde-bulundurun-1056460833.html
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türkiye, cumhurbaşkanı yardımcısı, fuat oktay, abd, nato, kongre, kiryakos miçotakis

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD Kongresi'ni sağduyuya davet ediyorum

13:02 18.05.2022
© İHAFuat Oktay
Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ege'de 12 mil oyunu oynayan ve sürekli hava sahamızı ihlal eden Yunanistan'ın tam tersi bir algı oluşturma çabalarını ayakta alkış tutarak teşvik eden ABD Kongresini sağduyuya davet ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen "4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın açılışında konuştu.
"Biz uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 Unicorn hedefi diyoruz, ne yazık ki muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor" diyen Oktay, bu hezeyanlara vakit harcasalardı, bugün AKINCI, ATAK ve ANKA'nın semalarda olmayacağını söyledi. Fuat Oktay, şunları kaydetti:
"Birilerinin kuru sıkı söylemlerine, balon gündemlerine kulak assaydık, tekno-girişimcilik ekosistemi bu kadar gelişemezdi. 6 Unicornumuz var bugün. Bunların karamsarlığına, 'istemezük' zihniyetine uysaydık, 5,1 milyar adet ağaçlandırma ile dünya birincisi olabilir miydik? Olamazdık. Atatürk Havalimanı'nın yeri bir yeşil koridora dönüşüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar. Ülkenin gündemini değiştirmeye çalışıyorlar. Yani bu defa da 'niye ağaç dikip yeşil koridor oluşturuyorsunuz' diye 'istemezük' diyorlar. Dertleri her zaman olduğu gibi ağaç değil. Her zamanki tek taraflı hezeyanları. Daha yeni, Beşiktaş'ta 100'den fazla asırlık çınarı acımadan kesip atan bunlar değil mi? Nerede doğaya gönül verenler, sesleri çıktı mı? Nerede gündem değiştirmek isteyenler, sesleri çıktı mı? Dönüp baktılar mı? Hani sizin Genel Başkanınız 'Atatürk Havalimanı'nın olduğu alana kültür projesi yapmayı' önermemiş miydi? İki yanlış bir doğru etmiyor. Bizim doğrumuz milletin ihtiyacından, faydasından, Türkiye'nin geleceğinden yanadır. Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'deki en büyük millet bahçemizi yapacak ve İstanbul'umuza kazandıracağız."
Atatürk Havalimanı'nda fuar merkeziyle gençlik merkeziyle kütüphanesi ve sosyal alanlarıyla dört dörtlük bir yeşil alan oluşturacaklarını dile getiren Oktay, laf değil, iş üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

'ABD Kongresinde KKTC ile ilgili tiyatroyu izlediniz'

Teknolojide, tarımda, enerjide, ulaştırma ve altyapıda, tüm alanlarda yerli milli projeleri sürdüreceklerinin altını çizen Oktay, şunları kaydetti:

"Hem iç politikada hem de dış politikada inandığımız değerleri savunmaya devam edeceğiz. Müttefik dediğimiz ABD Kongresinde KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu izlediniz. Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı çıkan Yunanistan Başbakanı'nı ayakta alkışlıyorlar. Adada sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur. Rum-Yunan ikilisinin çözüme hiçbir katkı sunmayan şovlarıyla harcanacak vakit yok. Gerçekleri görüyor ve herkese de gösteriyoruz. Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Ege'de 12 mil oyunu oynayan ve sürekli hava sahamızı ihlal eden Yunanistan'ın tam tersi bir algı oluşturma çabalarını ayakta alkış tutarak teşvik eden ABD Kongresini de sağduyuya davet ediyorum. Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle bölgesel iş birliğinin her zamankinden daha önemli olduğu bu günlerde herkes ne için ayağa kalkıp, neye alkış tuttuğunu, ağzından ne çıktığını iki kere düşünmelidir."

Oktay, 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın hayırlı iş birlikleri ve yeni fikirlere vesile olmasını temenni ederek, Türkiye Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesi başta olmak üzere tüm paydaş kurum ve kuruluşlar ile emeği geçenlere teşekkür etti.
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