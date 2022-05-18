https://tr.sputniknews.com/20220518/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-rusya-basbakan-yardimcisini-kabul-etti-1056483691.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberlerindeki heyet ile bir araya geldi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T20:39+0300
2022-05-18T20:39+0300
2022-05-18T20:42+0300
türkiye
fuat oktay
aleksandr novak
rusya
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabulde, ikili ilişkiler ile son dönemde dünyada ve bölgede meydana gelen gelişmeler değerlendirildi.
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fuat oktay, aleksandr novak, rusya, türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti
20:39 18.05.2022 (güncellendi: 20:42 18.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberlerindeki heyet ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabulde, ikili ilişkiler ile son dönemde dünyada ve bölgede meydana gelen gelişmeler değerlendirildi.