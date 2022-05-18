https://tr.sputniknews.com/20220518/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-rusya-basbakan-yardimcisini-kabul-etti-1056483691.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberlerindeki heyet ile bir araya geldi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T20:39+0300

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türkiye

fuat oktay

aleksandr novak

rusya

türkiye

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan kabulde, ikili ilişkiler ile son dönemde dünyada ve bölgede meydana gelen gelişmeler değerlendirildi.

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fuat oktay, aleksandr novak, rusya, türkiye