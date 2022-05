Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Ahmet Kaya şarkıları

https://tr.sputniknews.com/20220518/cumhurbaskanligi-senfoni-orkestrasindan-ahmet-kaya-sarkilari-1056472888.html

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, Ahmet Kaya şarkıları konserine ev sahipliği yapacak. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

Ana Salon'da yarın verilecek 'Özgün Müzikte Bir Portre Ahmet Kaya' isimli konserde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sahneye çıkacak.Özgün müziğin önemli isimlerinden Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkılarını, topluluğun solistleri Enver Merallı, Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan seslendirecek.'Çok ilgi var'Güzel Sanatlar Genel Müdür Vekili Ömer Faruk Belviranlı, konsere ilişkin sanatı her alanıyla değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Sadece Türk müziği, sadece halk müziği veya unsurları olarak bakmıyoruz, bugüne kadar emek vermiş, topluma mal olmuş, eserleriyle üst düzey yer tutmuş sanatçılarımıza, sanatkarlarımıza, yaşayanlarımıza veya vefat etmişlere de yer veriyoruz" diye konuştu.Genel Müdürlüklerine bağlı İstanbul Devlet Modern Folk Müziği topluluğunun bir ay önce de Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarını seslendirdiğini dile getiren Belviranlı, "Mükemmel bir program oldu. Ankaralılar bizden bu programın devamını istediler. Ahmet Kaya şarkılarına orada bir talep geldi. Biz de hemen hazırlığımızı yaptık" dedi.Ahmet Kaya şarkıları konserine çok ilgi olduğunu, salonunun şimdiden dolduğunu anlatan Belviranlı, "Biz de heyecanlıyız, Ankaralılar da heyecanlı. Sanatın her türlüsünü, bu topluma mal olmuş sanatkarı her zaman başımızın üzerinde tutup, konser mekanlarımızda yer vermeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.Belviranlı, Genel Müdürlük olarak bu kapsamda, anma ve vefa konserleri başlattıklarını, toplumun değerlerini, en üst seviyede anmak ve sanatseverlerle buluşturmak istediklerini vurguladı.16 eser dinleyiciyle buluşacakKonserin Sanat Yönetmeni ve solisti Enver Merallı da konser repertuvarının, Ahmet Kaya'nın yıllarca hit olmuş parçalarından oluştuğunu belirtti.Aralarında 'Yakamoz', 'Kendine İyi Bak', 'Saza Niye Gelmedin', 'Odam Kireç Tutmuyor'un da bulunduğu 16 eserseslendireceklerini dile getiren Merallı, "Parçaları, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Orkestrası'nın düzenlemeleriyle, Ahmet Kaya'nın albümlerinde okuduğu şekilde aranjelerinin yapılmış halleriyle izleyicilerimizle buluşturacağız" diye konuştu.

