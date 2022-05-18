https://tr.sputniknews.com/20220518/denizlide-65-lise-ogrencisi-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1056459272.html

Denizli'de 65 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli'de 65 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 65 kız öğrenci ile 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T02:06+0300

2022-05-18T02:06+0300

2022-05-18T02:06+0300

türkiye

denizli

gıda zehirlenmesi

öğrenci

öğretmen

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Gültepe Mahallesi'ndeki Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonundaki 65 öğrencide akşam yemeği sonrası baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine pansiyona çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.Pansiyona gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri hastanelere kaldırdı.Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin de incelemelerde bulunduğu pansiyondaki zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pansiyona gelerek öğrencilerin akşam yemeğinde yedikleri tavuk, pilav ve mantar çorbasından incelenmek üzere örnek aldı.

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denizli, gıda zehirlenmesi, öğrenci, öğretmen