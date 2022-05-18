https://tr.sputniknews.com/20220518/denizlide-65-lise-ogrencisi-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1056459272.html
Denizli'de 65 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Denizli'de 65 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 65 kız öğrenci ile 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T02:06+0300
2022-05-18T02:06+0300
2022-05-18T02:06+0300
türkiye
denizli
gıda zehirlenmesi
öğrenci
öğretmen
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Gültepe Mahallesi'ndeki Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonundaki 65 öğrencide akşam yemeği sonrası baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine pansiyona çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.Pansiyona gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri hastanelere kaldırdı.Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin de incelemelerde bulunduğu pansiyondaki zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pansiyona gelerek öğrencilerin akşam yemeğinde yedikleri tavuk, pilav ve mantar çorbasından incelenmek üzere örnek aldı.
türkiye
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denizli, gıda zehirlenmesi, öğrenci, öğretmen
Denizli'de 65 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 65 kız öğrenci ile 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Gültepe Mahallesi'ndeki Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonundaki 65 öğrencide akşam yemeği sonrası baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.
Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine pansiyona çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.
Pansiyona gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri hastanelere kaldırdı.
Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin de incelemelerde bulunduğu pansiyondaki zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pansiyona gelerek öğrencilerin akşam yemeğinde yedikleri tavuk, pilav ve mantar çorbasından incelenmek üzere örnek aldı.