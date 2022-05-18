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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220518/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056462663.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne yükselişle başladı ve 18 Mayıs sabahında 15.80 lira bandının üzerinde yer alıyor. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T09:19+0300
2022-05-18T09:19+0300
ekonomi
dolar
euro
altın
yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
türk lirası
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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15.8290 lira, satış fiyatı 15.8390 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.7060 lira alış fiyatı, 16.7195 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.İngiliz Sterlini'nde ise alış fiyatı 19.7543 lira, satış fiyatı 19.7757 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1800 dolar seviyesine yaklaşırken, uluslararası piyasada an itibariyle 1808 dolardan işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatı;Gram altın 925 lira,Çeyrek altın 1534 lira,Yarım altın 3069 lira,Cumhuriyet altını 6116 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220517/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056429251.html
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dolar, euro, altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, türk lirası

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:19 18.05.2022
© İHAAltın bilezik
Altın bilezik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© İHA
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Dolar güne yükselişle başladı ve 18 Mayıs sabahında 15.80 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15.8290 lira, satış fiyatı 15.8390 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.7060 lira alış fiyatı, 16.7195 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz Sterlini'nde ise alış fiyatı 19.7543 lira, satış fiyatı 19.7757 lira seviyesinde yer alıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, 1800 dolar seviyesine yaklaşırken, uluslararası piyasada an itibariyle 1808 dolardan işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatı;
Gram altın 925 lira,
Çeyrek altın 1534 lira,
Yarım altın 3069 lira,
Cumhuriyet altını 6116 liradan işlem görüyor.
TL- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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