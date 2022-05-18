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Durma noktasına geldi: İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu
Durma noktasına geldi: İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu
İstanbul'da etkili olmaya başlayan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 85'i buldu. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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trafik
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı.Yağış nedeniyle kentte trafik yoğunluğu da yaşanıyor. Mesai bitimiyle birlikte yoğunluk daha da arttı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.45 itibariyle yüzde 85'e ulaştı.Trafikten kaçmak isteyenler de toplu taşımaya yönlendi. Bu nedenle metro ve metrobüste de yoğunluk var.
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Durma noktasına geldi: İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu

18:05 18.05.2022 (güncellendi: 18:06 18.05.2022)
© FotoğrafYAĞMUR TRAFİK
YAĞMUR TRAFİK - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© Fotoğraf
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İstanbul'da etkili olmaya başlayan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 85'i buldu.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı.
Yağış nedeniyle kentte trafik yoğunluğu da yaşanıyor. Mesai bitimiyle birlikte yoğunluk daha da arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.45 itibariyle yüzde 85'e ulaştı.
Trafikten kaçmak isteyenler de toplu taşımaya yönlendi. Bu nedenle metro ve metrobüste de yoğunluk var.
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