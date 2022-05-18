https://tr.sputniknews.com/20220518/durma-noktasina-geldi-istanbul-trafiginde-yagmur-yogunlugu-1056480736.html
Durma noktasına geldi: İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu
Durma noktasına geldi: İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu
İstanbul'da etkili olmaya başlayan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 85'i buldu. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T18:05+0300
2022-05-18T18:05+0300
2022-05-18T18:06+0300
yaşam
istanbul
trafik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056480813_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_7aebd60b74d794d70115fb8296583df1.jpg
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı.Yağış nedeniyle kentte trafik yoğunluğu da yaşanıyor. Mesai bitimiyle birlikte yoğunluk daha da arttı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.45 itibariyle yüzde 85'e ulaştı.Trafikten kaçmak isteyenler de toplu taşımaya yönlendi. Bu nedenle metro ve metrobüste de yoğunluk var.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056480813_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_69849679f3c071761e1fcaa84eb6c21e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, trafik
Durma noktasına geldi: İstanbul trafiğinde yağmur yoğunluğu
18:05 18.05.2022 (güncellendi: 18:06 18.05.2022) Abone ol
İstanbul'da etkili olmaya başlayan sağanak yağışla birlikte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 85'i buldu.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili olmaya başladı.
Yağış nedeniyle kentte trafik yoğunluğu da yaşanıyor. Mesai bitimiyle birlikte yoğunluk daha da arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 17.45 itibariyle yüzde 85'e ulaştı.
Trafikten kaçmak isteyenler de toplu taşımaya yönlendi. Bu nedenle metro ve metrobüste de yoğunluk var.