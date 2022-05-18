https://tr.sputniknews.com/20220518/duzcede-kazilan-yerlerden-15-kopek-olusu-cikti-sorusturma-baslatildi-1056479181.html

Düzce'de ihbar üzerine kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı: Soruşturma başlatıldı

Düzce'de ihbar üzerine kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı: Soruşturma başlatıldı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereboyu mevkisinde ihbar üzerine yapılan kazılarda 15 köpek ölüsü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T17:21+0300

2022-05-18T17:21+0300

2022-05-18T17:22+0300

türkiye

türkiye

düzce

köpek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056479117_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_1d9eb4cb1cf0c696d5b19650c33a4f81.jpg

Düzce'de, Cumayeri ile Çilimli ilçeleri sınırında bulunan Melen Deresi kenarındaki Dereboyu'nda köpeklerin öldürülüp daha sonra gömüldüğü bilgisine ulaşan Düzce Hayvanseverler Derneği üyeleri durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, savcılık izniyle bölgede kazı çalışması başlattı. Kepçeyle farklı alanlarda yapılan kazılarda 15 köpek ölüsü bulundu.Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kazı alanları, yapılan incelemenin ardından kapatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220508/kopegi-kamyonun-arkasina-baglayan-surucuye-196-lira-para-cezasi--1056193774.html

türkiye

düzce

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, düzce, köpek