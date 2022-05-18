https://tr.sputniknews.com/20220518/elon-musktan-secim-aciklamasi-cumhuriyetcilere-ilk-kez-oy-vermeyi-dusunuyorum--1056465743.html
Elon Musk'tan seçim açıklaması: Cumhuriyetçilere ilk kez oy vermeyi düşünüyorum
Elon Musk'tan seçim açıklaması: Cumhuriyetçilere ilk kez oy vermeyi düşünüyorum
ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, önümüzdeki dönemde ABD'de yapılacak seçimlerde ilk kez Cumuriyetçi Parti'ye oy vermeyi düşündüğünü belirtti. Musk'ın... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T12:10+0300
2022-05-18T12:10+0300
2022-05-18T12:18+0300
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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ı Amerikan komedi karakteri Anchorman'a benzetti. Tarihsel olarak Demokrat Parti seçmeni olduğunu söyleyen Musk, önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyetçilere oy vereceğini belirtti.'Gerçek başkan, prompter'ı kontrol eden kişidir'Anchorman benzetmesinde haber spikeri Ron'un prompter'a bağlı kalarak gülünç duruma düşmesine ve ABD Başkanı'nın da konuşmaları sırasında prompter nedeniyle sık sık yeni gaflara imza atmasına gönderme yapan ABD'li milyarder, "Gerçek başkan, prompter'ı kontrol eden kişidir. İktidara giden yol prompter'dan geçer" dedi.Musk, "Yanlışlıkla prompter'a yaslanan birinin sonunun Anchorman gibi olacağını düşünüyorum" diye ekledi. Biden'ın sendikalara 'gereğinden fazla' destek verdiğini öne süren multimilyarder, “Obama'da durum böyle değildi" ifadelerini kullandı. "Tarihsel olarak hep Demokratlara oy verdim" diyen Musk, "Emin olmadığım bir bilgi ama daha önce asla bir Cumhuriyetçiye oy vermedim" diye belirtti. İlk kez Cumhuriyetçilere oy vermeyi planladığını söyleyen Musk'ın, 2022'deki Kongre ara seçimlerini mi yoksa 2024'teki başkanlık seçimlerini mi kastettiği ise bilinmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220513/elon-musk-twitteri-satin-almamla-ilgili-anlasma-askiya-alindi-1056340323.html
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Elon Musk'tan seçim açıklaması: Cumhuriyetçilere ilk kez oy vermeyi düşünüyorum
12:10 18.05.2022 (güncellendi: 12:18 18.05.2022) Abone ol
ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, önümüzdeki dönemde ABD'de yapılacak seçimlerde ilk kez Cumuriyetçi Parti'ye oy vermeyi düşündüğünü belirtti. Musk'ın 2022'deki Kongre ara seçimlerini mi yoksa 2024'teki başkanlık seçimlerini mi kastettiği bilinmiyor.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ı Amerikan komedi karakteri Anchorman'a benzetti. Tarihsel olarak Demokrat Parti seçmeni olduğunu söyleyen Musk, önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyetçilere oy vereceğini belirtti.
'Gerçek başkan, prompter'ı kontrol eden kişidir'
Anchorman benzetmesinde haber spikeri Ron'un prompter'a bağlı kalarak gülünç duruma düşmesine ve ABD Başkanı'nın da konuşmaları sırasında prompter nedeniyle sık sık yeni gaflara imza atmasına gönderme yapan ABD'li milyarder, "Gerçek başkan, prompter'ı kontrol eden kişidir. İktidara giden yol prompter'dan geçer" dedi.
Musk, "Yanlışlıkla prompter'a yaslanan birinin sonunun Anchorman gibi olacağını düşünüyorum" diye ekledi.
Biden'ın sendikalara 'gereğinden fazla' destek verdiğini öne süren multimilyarder, “Obama'da durum böyle değildi" ifadelerini kullandı.
"Tarihsel olarak hep Demokratlara oy verdim" diyen Musk, "Emin olmadığım bir bilgi ama daha önce asla bir Cumhuriyetçiye oy vermedim" diye belirtti.
İlk kez Cumhuriyetçilere oy vermeyi planladığını söyleyen Musk'ın, 2022'deki Kongre ara seçimlerini mi yoksa 2024'teki başkanlık seçimlerini mi kastettiği ise bilinmiyor.