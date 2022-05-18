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https://tr.sputniknews.com/20220518/en-ucuz-sigara-40-tlye-cikabilir-1056461575.html
En ucuz sigara 40 TL'ye çıkabilir
En ucuz sigara 40 TL'ye çıkabilir
İçki ve sigaraya temmuzda ÜFE oranında zam gelirse en ucuz sigara 22 TL’den 40 TL’ye, litrelik rakı 390 liradan 570 liraya çıkacak. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T07:14+0300
2022-05-18T07:14+0300
ekonomi
sigara
zam
ötv
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Türkiye'de geçen yıl alkollü içki tüketimi yüzde 11, içkiden elde edilen ÖTV geliri yüzde 37 arttı.Sözcü’nün aktardığına göre, enflasyondaki tırmanış temmuzda hem içki hem de sigara üzerindeki ÖTV'ye otomatik zam olarak yansıyacak. Karar Erdoğan’da Her yılın ocak ve temmuz aylarında gerçekleşen otomatik ÖTV zammının uygulanıp uygulanmayacağına Cumhurbaşkanı karar veriyor. ÜFE zammını düşük tutma ya da tümden iptal etme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanının bu temmuzda ne yönde karar vereceği merakla bekleniyor.
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sigara, zam, ötv, üfe

En ucuz sigara 40 TL'ye çıkabilir

07:14 18.05.2022
© AASigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor
Sigara içenler her yıl, sigara içmeyen 1.2 milyon kişiyi öldürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© AA
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İçki ve sigaraya temmuzda ÜFE oranında zam gelirse en ucuz sigara 22 TL’den 40 TL’ye, litrelik rakı 390 liradan 570 liraya çıkacak.
Türkiye'de geçen yıl alkollü içki tüketimi yüzde 11, içkiden elde edilen ÖTV geliri yüzde 37 arttı.
Sözcü’nün aktardığına göre, enflasyondaki tırmanış temmuzda hem içki hem de sigara üzerindeki ÖTV'ye otomatik zam olarak yansıyacak.

Karar Erdoğan’da

Her yılın ocak ve temmuz aylarında gerçekleşen otomatik ÖTV zammının uygulanıp uygulanmayacağına Cumhurbaşkanı karar veriyor. ÜFE zammını düşük tutma ya da tümden iptal etme yetkisi bulunan Cumhurbaşkanının bu temmuzda ne yönde karar vereceği merakla bekleniyor.
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