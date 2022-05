https://tr.sputniknews.com/20220518/erdogan-kapsamli-vizyona-sahip-tek-parti-ak-parti-tek-siyasi-birlik-cumhur-ittifakidir-1056468218.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanının gündeminde, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararı ve... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. "CHP İstanbul İl Başkanı'nın bazı mahkumiyet kararlarının onanmasının ardından bize yönelik hakaret furyası başlattılar" diyen Erdoğan, "Ettikleri her kem sözün, attıkları her iftiranın cevabını hukuk önünde vereceklerdir" diye konuştu.Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi tartışmasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Dertleri Atatürk ismine sahip çıkmak değil" ifadesini kullandı. Erdoğan, 29 Mayıs'ı Atatürk Havalimanı'nda kutlayacaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun SADAT ile ilgili iddialarına da tepki gösteren Erdoğan, "Bu çıkışın niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. Tüm kalbimle diyorum ki; başaramayacaksınız" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu hakkında da "Hem PKK/YPG terör örgütüne destek verip hem de bizden NATO üyeliği için destek istemek en hafif tabiri ile tutarsızlıktır" diye konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:* AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde de eser ve hizmet siyasetimizle yolumuza kararlılıkla devam edecek, ülkemizi hedefleriyle buluşturmayı sürdüreceğiz.* Türkiye'nin kapsamlı ve iddialı vizyona, hedefe, programa, projeye sahip tek partisi AK Parti, tek siyasi birliği Cumhur İttifakı'dır.* 2023 seçimleri bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacaktır. Ülkenin ve milletin hayrına tek iş yapmayan karikatür tiplerin cesaretinin giderek arttığını görüyoruz. 2023'te hepsinin maskeleriniz düşürecek, onları siyaset arşivinin tozlu raflarına havale edeceğiz.* Rize-Artvin Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi bu yıl hayata geçirdiğimiz dev projelerden biridir. Bazı gafiller Rize-Artvin havalimanına da kulp takmaya kalktı'Hakaret ve iftira kampanyası başlattılar'* CHP İstanbul İl Başkanı hakkındaki yargı kararının ardından bize yönelik hakaret ve iftira kampanyası başlattılar. Yargı kararı eleştirilebilir ama kişilik haklarına saldırı derecesinde sözler siyasetin değil, hukukun konusudur. 'SADAT'ın önüne baskın yapar gibi gitti'* Hakikatle, akılla, mantıkla ilgili olmayan bir SADAT tantanası çıkarttılar. Kılıçdaroğlu, SADAT'ın önüne baskın yapar gibi gitti. Bu çıkışının suflesinin nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız. Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir cevap olduğunu iyi biliyoruz.* Sinsi siyasi ve çelmelerle neticelendiremediğiniz işi Bay Kemal gibi karikatür bir tiple hiç elde edemezsiniz.* SADAT tartışması bitmeden Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz millet bahçesine bin bir yalan, bin bir iftira ile saldırmaya başladılar. SADAT’ın yöneticileri ile uzaktan yakından alakam olmadığı halde, şu anda kullandığımız oluşum olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor.* Atatürk Havalimanı'nın bir pisti faaliyettedir. * İBB Başkanı olduğum dönemde 1 milyon 250 bin ağaç diktik. 'Atatürk maskesi kullandılar'* Tüm darbecilerin demokrasimize yaptıklarını gizlemek için kullandıkları, hep Atatürk maskesi olmuştur. * 12 Eylül’den 28 Şubat’a kadar tüm darbecilerin ihaneti gizlemek için en önemli araç hep Atatürk maskesi olmuştur. 12 Eylül darbecilerinin başı Evren de Yeşilköy’ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Atatürk ismi üzerinden fırtına koparanların hiçbiri bu hakikati dile getirmez. Dertleri ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Gerçekten Atatürk hassasiyeti olsaydı, kendilerine Mustafa Kemal’in itleri diyenlerden hesap sorarlardı.* 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethini Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız.* Ekonomik sıkıntılar gelişmiş ülkeler başta olmak üzere herkesi kara kara düşündürüyor. 'NATO üyeliği için destek istemek tutarsızlık'* NATO'daki müttefiklerimizden beklentimiz Türkiye'nin kendi sınırlarını güçlendirme hususundaki meşru çabalarına aynı şekilde yaklaşmaları.* (Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu) Hem PKK/YPG'ye her türlü desteği verip hem de NATO üyeliği için destek istemek tutarsızlıktır. Pazartesi gelmek istiyorlarmış, 'Boşuna yorulmasınlar' dedim, terör örgütleri hala İsveç'te yürüyor.

