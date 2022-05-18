https://tr.sputniknews.com/20220518/erdoganin-kisiklidaki-evine-ben-mesihim-diyerek-girmek-isteyen-kisi-bacagindan-vuruldu-1056467732.html
Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine 'Ben Mesihim' diyerek girmek isteyen kişi, bacağından vuruldu
Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine 'Ben Mesihim' diyerek girmek isteyen kişi, bacağından vuruldu
İddiaya göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine bir kişi “Ben Mesihim” diyerek girmek istedi. Polislerin... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T12:16+0300
2022-05-18T12:16+0300
2022-05-18T12:16+0300
türkiye
kısıklı
recep tayyip erdoğan
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Odatv’nin haberine göre olay dün sabaha karşı 03.10 sıralarında gerçekleşti. Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinin önünde hareketlilik bir kişinin eve yaklaşmasıyla başladı. İddiaya göre kendisini 'Mesih' olarak tanıtan İbrahim Karakoyun isimli vatandaş, “Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediğini” söyledi. Habere göre, terörle mücadeleye bağlı ekipler ise şüpheli İbrahim Karakoyun’un üstünü aramak isteyince Karakoyun silahını geriye çekip kontrolsüz şekilde üç el ateş etti. Bu sırada polisler önce havaya ateş açtı, daha sonra da silahını bırakmayan İbrahim Karakoyun’u sağ bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.Olay yerine çağrılan ambulansın ardından Karakoyun hastaneye kaldırılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
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kısıklı, recep tayyip erdoğan
Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine 'Ben Mesihim' diyerek girmek isteyen kişi, bacağından vuruldu
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İddiaya göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evine bir kişi “Ben Mesihim” diyerek girmek istedi. Polislerin engellemesi üzerine silahını çeken kişi, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Odatv’nin haberi
ne göre olay dün sabaha karşı 03.10 sıralarında gerçekleşti.
Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinin önünde hareketlilik bir kişinin eve yaklaşmasıyla başladı.
İddiaya göre kendisini 'Mesih' olarak tanıtan İbrahim Karakoyun isimli vatandaş, “Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediğini” söyledi. Habere göre, terörle mücadeleye bağlı ekipler ise şüpheli İbrahim Karakoyun’un üstünü aramak isteyince Karakoyun silahını geriye çekip kontrolsüz şekilde üç el ateş etti. Bu sırada polisler önce havaya ateş açtı, daha sonra da silahını bırakmayan İbrahim Karakoyun’u sağ bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.
Olay yerine çağrılan ambulansın ardından Karakoyun hastaneye kaldırılarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.