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Erivan’daki protestolarda 350’den fazla kişiye gözaltı
Erivan’daki protestolarda 350’den fazla kişiye gözaltı
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası talebiyle gerçekleştirilen protestolarda 352 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
ermenistan
nikol paşinyan
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Sputnik muhabirine konuşan bir polis sözcüsü, “Şu anda 352 kişi polis birimlerine götürüldü” dedi. Erivan’daki protestolar bugün de devam ediyor. Göstericiler caddeleri kapatıyor, metronun çalışmasına engel oluyor. Ermenistan’da muhalefet 25 Nisan’dan bu yana ülkenin her yerinde protestolar gerçekleştiriyor. Protestocular, yönetimin politikasının ülkeyi devletliğini kaybetmek açısından tehdit ettiğini savunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220517/ermenistanda-protestolar-suruyor-300e-yakin-gozalti--1056437246.html
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ermenistan, nikol paşinyan, erivan

Erivan’daki protestolarda 350’den fazla kişiye gözaltı

12:07 18.05.2022
© Sputnik / Асатур ЕсаянцErmenistan
Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası talebiyle gerçekleştirilen protestolarda 352 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Sputnik muhabirine konuşan bir polis sözcüsü, “Şu anda 352 kişi polis birimlerine götürüldü” dedi.
Erivan’daki protestolar bugün de devam ediyor. Göstericiler caddeleri kapatıyor, metronun çalışmasına engel oluyor.
Ermenistan’da muhalefet 25 Nisan’dan bu yana ülkenin her yerinde protestolar gerçekleştiriyor. Protestocular, yönetimin politikasının ülkeyi devletliğini kaybetmek açısından tehdit ettiğini savunuyor.
Ermenistan- Erivan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
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Ermenistan'da protestolar sürüyor: 300'e yakın gözaltı
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