https://tr.sputniknews.com/20220518/erivandaki-protestolarda-350den-fazla-kisiye-gozalti-1056466975.html

Erivan’daki protestolarda 350’den fazla kişiye gözaltı

Erivan’daki protestolarda 350’den fazla kişiye gözaltı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası talebiyle gerçekleştirilen protestolarda 352 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T12:07+0300

2022-05-18T12:07+0300

2022-05-18T12:07+0300

dünya

ermenistan

nikol paşinyan

erivan

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Sputnik muhabirine konuşan bir polis sözcüsü, “Şu anda 352 kişi polis birimlerine götürüldü” dedi. Erivan’daki protestolar bugün de devam ediyor. Göstericiler caddeleri kapatıyor, metronun çalışmasına engel oluyor. Ermenistan’da muhalefet 25 Nisan’dan bu yana ülkenin her yerinde protestolar gerçekleştiriyor. Protestocular, yönetimin politikasının ülkeyi devletliğini kaybetmek açısından tehdit ettiğini savunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220517/ermenistanda-protestolar-suruyor-300e-yakin-gozalti--1056437246.html

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ermenistan, nikol paşinyan, erivan