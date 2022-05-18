https://tr.sputniknews.com/20220518/erivandaki-protestolarda-350den-fazla-kisiye-gozalti-1056466975.html
Erivan’daki protestolarda 350’den fazla kişiye gözaltı
Erivan’daki protestolarda 350’den fazla kişiye gözaltı
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası talebiyle gerçekleştirilen protestolarda 352 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T12:07+0300
2022-05-18T12:07+0300
2022-05-18T12:07+0300
dünya
ermenistan
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Sputnik muhabirine konuşan bir polis sözcüsü, “Şu anda 352 kişi polis birimlerine götürüldü” dedi. Erivan’daki protestolar bugün de devam ediyor. Göstericiler caddeleri kapatıyor, metronun çalışmasına engel oluyor. Ermenistan’da muhalefet 25 Nisan’dan bu yana ülkenin her yerinde protestolar gerçekleştiriyor. Protestocular, yönetimin politikasının ülkeyi devletliğini kaybetmek açısından tehdit ettiğini savunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220517/ermenistanda-protestolar-suruyor-300e-yakin-gozalti--1056437246.html
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Erivan’daki protestolarda 350’den fazla kişiye gözaltı
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Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası talebiyle gerçekleştirilen protestolarda 352 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Sputnik muhabirine konuşan bir polis sözcüsü, “Şu anda 352 kişi polis birimlerine götürüldü” dedi.
Erivan’daki protestolar bugün de devam ediyor. Göstericiler caddeleri kapatıyor, metronun çalışmasına engel oluyor.
Ermenistan’da muhalefet 25 Nisan’dan bu yana ülkenin her yerinde protestolar gerçekleştiriyor. Protestocular, yönetimin politikasının ülkeyi devletliğini kaybetmek açısından tehdit ettiğini savunuyor.