https://tr.sputniknews.com/20220518/eski-cia-gorevlisi-abdnin-rusya-ile-yeni-soguk-savas-rotasi-buyuk-bir-hata-1056483418.html
Eski CIA görevlisi: ABD’nin Rusya ile yeni ‘soğuk savaş’ rotası büyük bir hata
Eski CIA görevlisi: ABD’nin Rusya ile yeni ‘soğuk savaş’ rotası büyük bir hata
Eski CIA görevlisi Paul Pillar, ABD'nin Rusya ile yeni ‘soğuk savaş’ rotasını büyük bir hata olarak nitelendirdi 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T20:25+0300
2022-05-18T20:25+0300
2022-05-18T20:25+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
soğuk savaş
paul pillar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053958404_0:272:2557:1710_1920x0_80_0_0_e8d74708ce9d2c913bd3d96d2e20a13a.jpg
Georgetown Üniversitesi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan eski ABD istihbarat görevlisi Paul Pillar, The National Interest için kaleme aldığı makalede, ABD'nin Rusya ile yeni soğuk savaşının' korkunç' sonuçlara yol açabileceğini savundu.Pillar, Washington'un Rusya'yı zayıflatma planlarını alenen açıklamaya devam ettiğini, ancak bunun iki ciddi soruna yol açacağını belirterek, “Birincisi, böylesine açık bir Rus karşıtı tutum Moskova'nın işine geliyor; Rusya ‘Batı tehdidini’ defalarca dile getirdi ve Beyaz Saray yaptığı açıklamalarla aslında bu sözleri doğrulamış oluyor. İkincisi, bu tür beyanlar Ukrayna'daki durumun çözümünü önemli ölçüde zorlaştırıyor” değerlendirmesinde bulundu.CIA'in Ortadoğu, Basra Körfezi ve Güney Asya ile ilgili analitik bölümlerine başkanlık eden uzman, "Aslında ABD Rusya'ya karşı yeni bir soğuk savaş ilan etti" ifadelerini kullandı.Bu tür eylemlerin uluslararası güvenliğe kesinlikle aykırı olduğuna vurgu yapan uzman, sürekli kriz tehdidinin reel bir savaşa dönüşme tehlikesi yaratacağını ve tüm bunların ortak kaygılara neden olan küresel sorunları çözmeyi zorlaştıracağını kaydetti.Uzman, yeni bir soğuk savağın tıpkı eskisi gibi iyi şeyler vaat etmeyeceğini, tek kutuplulukla sona ermeyeceğini ve hiç bitmeyebileceğini ifade etti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1053958404_0:33:2557:1950_1920x0_80_0_0_aaa9e9d6845e3e4489e1c44ba1d3f1e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, soğuk savaş, paul pillar
Eski CIA görevlisi: ABD’nin Rusya ile yeni ‘soğuk savaş’ rotası büyük bir hata
Abone ol
Eski CIA görevlisi Paul Pillar, ABD'nin Rusya ile yeni ‘soğuk savaş’ rotasını büyük bir hata olarak nitelendirdi
Georgetown Üniversitesi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan eski ABD istihbarat görevlisi Paul Pillar, The National Interest için kaleme aldığı makalede, ABD'nin Rusya ile yeni soğuk savaşının' korkunç' sonuçlara yol açabileceğini savundu.
Pillar, Washington'un Rusya'yı zayıflatma planlarını alenen açıklamaya devam ettiğini, ancak bunun iki ciddi soruna yol açacağını belirterek, “Birincisi, böylesine açık bir Rus karşıtı tutum Moskova'nın işine geliyor; Rusya ‘Batı tehdidini’ defalarca dile getirdi ve Beyaz Saray yaptığı açıklamalarla aslında bu sözleri doğrulamış oluyor. İkincisi, bu tür beyanlar Ukrayna'daki durumun çözümünü önemli ölçüde zorlaştırıyor” değerlendirmesinde bulundu.
CIA'in Ortadoğu, Basra Körfezi ve Güney Asya ile ilgili analitik bölümlerine başkanlık eden uzman, "Aslında ABD Rusya'ya karşı yeni bir soğuk savaş ilan etti" ifadelerini kullandı.
Bu tür eylemlerin uluslararası güvenliğe kesinlikle aykırı olduğuna vurgu yapan uzman, sürekli kriz tehdidinin reel bir savaşa dönüşme tehlikesi yaratacağını ve tüm bunların ortak kaygılara neden olan küresel sorunları çözmeyi zorlaştıracağını kaydetti.
Uzman, yeni bir soğuk savağın tıpkı eskisi gibi iyi şeyler vaat etmeyeceğini, tek kutuplulukla sona ermeyeceğini ve hiç bitmeyebileceğini ifade etti.