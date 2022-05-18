https://tr.sputniknews.com/20220518/finlandiya-ve-isvec-natoya-resmi-uyelik-basvurularini-yapti--1056463175.html

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T09:34+0300

2022-05-18T09:34+0300

2022-05-18T09:34+0300

ukrayna krizi

isveç

finlandiya

jens stoltenberg

nato

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Genel Sekreter Stoltenberg, mektupları İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya akredite büyükelçilerinden teslim aldı. Stoltenberg, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi yolunu seçme hakkı bulunduğunu belirterek iki ülkenin taleplerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO güvenliğini artıracağını söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti: "Bugün yaptığınız başvurular tarihi bir adımdır. Şimdi müttefikler NATO'ya giden yolu değerlendirecek. Tüm müttefiklerin güvenlik endişeleri dikkate alınmalıdır. Tüm meseleleri detaylıca ele almada ve hızlı bir sonuca varmada kararlıyız" Stoltenberg, tüm müttefiklerin NATO'nun genişleme ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirtti.

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isveç, finlandiya, jens stoltenberg, nato