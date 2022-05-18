https://tr.sputniknews.com/20220518/finlandiya-ve-isvec-temsilcileri-stoltenberg-ile-gorusecek-1056457920.html

Finlandiya ve İsveç temsilcileri, Stoltenberg ile görüşecek

Finlandiya ve İsveç temsilcileri, Stoltenberg ile görüşecek

Finlandiya’nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç’in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff’un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T00:27+0300

2022-05-18T00:27+0300

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jens stoltenberg

nato

isveç

finlandiya

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Finlandiya ve İsveç, yarın NATO üyeliği için başvuracağını açıklamasının ardından NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya’nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç’in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff’un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220517/ab-finlandiya-ve-isvecin-nato-basvurusuna-destegini-yineledi-1056454159.html

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jens stoltenberg, nato, isveç, finlandiya