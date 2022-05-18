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https://tr.sputniknews.com/20220518/finlandiya-ve-isvec-temsilcileri-stoltenberg-ile-gorusecek-1056457920.html
Finlandiya ve İsveç temsilcileri, Stoltenberg ile görüşecek
Finlandiya ve İsveç temsilcileri, Stoltenberg ile görüşecek
Finlandiya’nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç’in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff’un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
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Finlandiya ve İsveç, yarın NATO üyeliği için başvuracağını açıklamasının ardından NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya’nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç’in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff’un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220517/ab-finlandiya-ve-isvecin-nato-basvurusuna-destegini-yineledi-1056454159.html
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jens stoltenberg, nato, isveç, finlandiya

Finlandiya ve İsveç temsilcileri, Stoltenberg ile görüşecek

00:27 18.05.2022
© REUTERS / Ints KalninsNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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Finlandiya’nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç’in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff’un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.
Finlandiya ve İsveç, yarın NATO üyeliği için başvuracağını açıklamasının ardından NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya’nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç’in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff’un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği bildirildi.
Kanada- AB - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
AB, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna desteğini yineledi
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