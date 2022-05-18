https://tr.sputniknews.com/20220518/finlandiya-ve-isvec-temsilcileri-stoltenberg-ile-gorusecek-1056457920.html
Finlandiya ve İsveç temsilcileri, Stoltenberg ile görüşecek
Finlandiya ve İsveç temsilcileri, Stoltenberg ile görüşecek
Finlandiya’nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç’in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff’un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T00:27+0300
2022-05-18T00:27+0300
2022-05-18T00:27+0300
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nato
isveç
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Finlandiya ve İsveç, yarın NATO üyeliği için başvuracağını açıklamasının ardından NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya’nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç’in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff’un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220517/ab-finlandiya-ve-isvecin-nato-basvurusuna-destegini-yineledi-1056454159.html
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jens stoltenberg, nato, isveç, finlandiya
Finlandiya ve İsveç temsilcileri, Stoltenberg ile görüşecek
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Finlandiya’nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç’in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff’un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.
Finlandiya ve İsveç, yarın NATO üyeliği için başvuracağını açıklamasının ardından NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya’nın NATO Temsilcisi Klaus Korhonen ve İsveç’in NATO Temsilcisi Axel Wernhoff’un yarın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği bildirildi.