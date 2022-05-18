https://tr.sputniknews.com/20220518/fransiz-lafarge-iside-finansmani-nedeniyle-insanliga-karsi-suca-istirakten-yargilanacak-1056484135.html

Fransız Lafarge IŞİD'e finansmanı nedeniyle 'insanlığa karşı suça iştirakten' yargılanacak

Fransız Lafarge IŞİD'e finansmanı nedeniyle 'insanlığa karşı suça iştirakten' yargılanacak

Fransa'da mahkeme, Suriye'de terör örgütü IŞİD'e finansman sağladığı ispatlanan Fransız çimento devi Lafarge'a, 'insanlığa karşı suça ortak olduğu' iddiasıyla... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T21:22+0300

2022-05-18T21:22+0300

2022-05-18T21:22+0300

dünya

lafarge

işid

terör finansmanı

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Fransız basınındaki haberlere göre, Fransız Yargıtayının Eylül 2021'de şirkete bu suçlamanın yöneltilebileceğine ilişkin kararının ardından Paris Temyiz Mahkemesi bugün Lafarge'a yönelik "insanlığa karşı suça ortak olduğu" yönündeki soruşturmanın devamına karar verdi.Mahkeme kararıyla, IŞİD'e finansman sağladığına ilişkin devam eden soruşturma haricinde Lafarge hakkında ayrıca bu finansmanı sağlayarak "insanlığa karşı suça ortak olduğu" suçlaması da eklenecek.Lafarge'ye yönelik suçlamalar 2017'de soruşturulmaya başlanmıştıŞirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamak" ile suçlanmıştı.Şirkete Haziran 2018'de "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması yöneltilmiş ancak Fransız yargısı bu suçlamalara ilişkin soruşturmayı Kasım 2019'da düşürülmüştü.Davaya müdahil olan sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesini Yargıtaya taşımıştı.Fransız Yargıtayının, Eylül 2021'de Lafarge'a DEAŞ'lı teröristleri finanse etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan karara vararark dosyayı Temyiz Mahkemesine göndermişti.

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lafarge, işid, terör finansmanı