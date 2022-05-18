https://tr.sputniknews.com/20220518/fransizlardan-erdoganin-finlandiya-ve-isvece-yonelik-olumsuz-tutumuna-destek-1056475722.html

Fransızlardan Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'e yönelik olumsuz tutumuna destek

Fransızlardan Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'e yönelik olumsuz tutumuna destek

Fransız okurların France24'ün haberine yaptığı yorumlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararına destek verilirken Fransa'nın ABD karşısındaki 'tebaa'... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T15:40+0300

2022-05-18T15:40+0300

2022-05-18T15:40+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

nato

fransa

isveç

finlandiya

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France24 televizyonu, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliğine Türkiye'nin verdiği tepkiyle ilgili bir habere yer verdi. Okurlar, haberin altında konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı.Rousseau Edmond adlı kullanıcı, "AB'nin sonunun başlamasının ardından NATO'nun sonunun başlangıcındayız. Bu, herhangi bir birlik içinde mutlak çoğunlukla alınması gereken kararların imkansız olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu da, tüm örgütü tamamen çaresiz ve savunmasız kılıyor" dedi.Thomas Dooh, "Türk diplomasinin harika kararı" yorumunu yaparken Mariboo22 adlı kullanıcı, "Erdoğan'a günün birinde teşekkür edeceğimi hiç düşünmezdim" diye yazdı. Mariboo22, Erdoğan'a "Bizim liderlerimiz gibi ABD karşısında fikrinizi değiştirmeyin, dayanın!" çağrısı yaptı, abdel ido'nun yorumunda da "Türkiye, Fransa'nın ABD karşısında olduğu kadar vassal bir ülke değil" sözleri dikkat çekti.AG adlı kullanıcı, "Nihayet biri düşünmeye başladı" sözleriyle Ankara'nın tutumunu destekledi.JPDU69 da, Finlandiya ve İsveç'in tarafsız olduğunu anımsatarak bölgeyi istikrarsızlaştırmanın anlamsız olduğunun altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220518/turkiyeden-finlandiya-ve-isvece-10-maddelik-nato-manifestosu-1056472382.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye, nato, fransa, isveç, finlandiya