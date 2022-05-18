https://tr.sputniknews.com/20220518/ft-turkiye-finlandiya-ve-isvecin-natoya-katilimiyla-ilgili-muzakerelere-engel-oldu-1056476853.html
FT: Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili müzakerelere engel oldu
FT: Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili müzakerelere engel oldu
Alman dpa ajansı ve Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili müzakerelere engel olduğunu duyurdu. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T16:11+0300
2022-05-18T16:11+0300
2022-05-18T16:18+0300
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İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımıyla ilgili tartışmalar sürerken, Türkiye'nin Stockholm ve Helsinki'nin aleyhinde adım attığı bildirildi.Alman dpa ajansı ve Financial Times (FT) gazetesinin aktardığına göre Ankara, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili müzakerelere engel oldu.FT'de yer alan habere göre NATO temsilcileri, Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerini başlatmak amacıyla bugün bir araya geldi. Gazeteye konuşan isimsiz bir kaynak, Ankara'nın müzakerelerin başlamasına engel olduğunu belirtti.Öte yandan haberde ABD'nin Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında konuyla ilgili birkaç gün sürecek yoğun bir diplomasi için zemin hazırladığı kaydedildi.NATO'nun mevcut 30 üyesinin tamamının Finlandiya ve İsveç'in başvurularını onaylaması gerekiyor ve süreç, ittifakın katılım protokolü yayınlamasıyla ve iki ülkeyi resmi olarak katılmaya davet etmesiyle başlıyor.İlgili taraflardan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220518/turkiyeden-finlandiya-ve-isvece-10-maddelik-nato-manifestosu-1056472382.html
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FT: Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili müzakerelere engel oldu
16:11 18.05.2022 (güncellendi: 16:18 18.05.2022) Abone ol
Alman dpa ajansı ve Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili müzakerelere engel olduğunu duyurdu.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımıyla ilgili tartışmalar sürerken, Türkiye'nin Stockholm ve Helsinki'nin aleyhinde adım attığı bildirildi.
Alman dpa ajansı ve Financial Times (FT) gazetesinin aktardığına göre Ankara, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili müzakerelere engel oldu.
FT'de yer alan habere göre NATO temsilcileri, Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerini başlatmak amacıyla bugün bir araya geldi. Gazeteye konuşan isimsiz bir kaynak, Ankara'nın müzakerelerin başlamasına engel olduğunu belirtti.
Öte yandan haberde ABD'nin Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında konuyla ilgili birkaç gün sürecek yoğun bir diplomasi için zemin hazırladığı kaydedildi.
NATO'nun mevcut 30 üyesinin tamamının Finlandiya ve İsveç'in başvurularını onaylaması gerekiyor ve süreç, ittifakın katılım protokolü yayınlamasıyla ve iki ülkeyi resmi olarak katılmaya davet etmesiyle başlıyor.
İlgili taraflardan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.