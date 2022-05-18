https://tr.sputniknews.com/20220518/galatasarayda-secim-dursun-ozbek-ile-metin-ozturk-birlesme-karari-aldi-1056460564.html
Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek ile Metin Öztürk birleşme kararı aldı
Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek ile Metin Öztürk birleşme kararı aldı
Galatasaray'da 4-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçim Genel Kurul öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T04:50+0300
2022-05-18T04:50+0300
2022-05-18T04:50+0300
spor
galatasaray
metin öztürk
dursun özbek
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103146/77/1031467731_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_89b8fd2f58427c5cf217c518bbfff963.jpg
Galatasaray'da 4-11 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda Metin Öztürk daha önce başkan adaylığını açıklamıştı. Seçim öncesinde eski başkanlardan Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında tek listeyle seçime girecek. Metin Öztürk'ün ikinci başkan olacağı öğrenildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103146/77/1031467731_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_8cdf7ffd6d0b88492746f53c432c4421.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, metin öztürk, dursun özbek, seçim
Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek ile Metin Öztürk birleşme kararı aldı
Abone ol
Galatasaray'da 4-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçim Genel Kurul öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı.
Galatasaray'da 4-11 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda Metin Öztürk daha önce başkan adaylığını açıklamıştı. Seçim öncesinde eski başkanlardan Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı.
Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında tek listeyle seçime girecek.
Metin Öztürk'ün ikinci başkan olacağı öğrenildi.