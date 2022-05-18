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Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek ile Metin Öztürk birleşme kararı aldı
Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek ile Metin Öztürk birleşme kararı aldı
Galatasaray'da 4-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçim Genel Kurul öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T04:50+0300
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spor
galatasaray
metin öztürk
dursun özbek
seçim
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Galatasaray'da 4-11 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda Metin Öztürk daha önce başkan adaylığını açıklamıştı. Seçim öncesinde eski başkanlardan Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı. Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında tek listeyle seçime girecek. Metin Öztürk'ün ikinci başkan olacağı öğrenildi.
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galatasaray, metin öztürk, dursun özbek, seçim

Galatasaray'da seçim: Dursun Özbek ile Metin Öztürk birleşme kararı aldı

04:50 18.05.2022
© AA / Muhammed Enes Yıldırım Dursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
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Galatasaray'da 4-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçim Genel Kurul öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı.
Galatasaray'da 4-11 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda Metin Öztürk daha önce başkan adaylığını açıklamıştı. Seçim öncesinde eski başkanlardan Dursun Özbek, Metin Öztürk ile birlikte seçime girme kararı aldı.
Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında tek listeyle seçime girecek.
Metin Öztürk'ün ikinci başkan olacağı öğrenildi.
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