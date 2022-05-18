Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220518/gobeklitepenin-dikili-tasi-dunya-kupasinda-sergilenecek-1056466886.html
Göbeklitepe'nin dikili taşı Dünya Kupası'nda sergilenecek
Göbeklitepe'nin dikili taşı Dünya Kupası'nda sergilenecek
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki P18 dikili taşın kopyası, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sergilenecek. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T12:04+0300
2022-05-18T12:06+0300
göbeklitepe
yaşam
dikili
taş
2022 dünya kupası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056466854_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3383f6bb5630b5d60e4a812f0b4b2ecf.jpg
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. özellikle ulusal ve uluslararası alanda Göbeklitepe'yi tanıtmak için faaliyetlerde bulunduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2018'de giren Göbeklitepe'yi temsilen, T formlu P18 dikili taşının yarı oranında küçültülmüş kopyası kasım ayında başlayacak FIFA Dünya Kupası'nda sergilenecek. Dünyanın her yerinden futbolseverlerin bir araya geldiği Dünya Kupası'nda Göbeklitepe'nin tanıtılması, Şanlıurfa turizmi için yapılan en önemli katkılardan biri olacaktır" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220329/neolitik-cagin-merkezi-sanliurfada-oren-yerlerin-sir-perdesi-12-kaziyla-aralanacak-1055131235.html
göbeklitepe
dikili
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056466854_195:0:1395:900_1920x0_80_0_0_a0e5e9de1bea11cc941af52519eee597.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
göbeklitepe, dikili, taş, 2022 dünya kupası

Göbeklitepe'nin dikili taşı Dünya Kupası'nda sergilenecek

12:04 18.05.2022 (güncellendi: 12:06 18.05.2022)
© İHAGöbeklitepe P18 dikili taşı
Göbeklitepe P18 dikili taşı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki P18 dikili taşın kopyası, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sergilenecek.
Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. özellikle ulusal ve uluslararası alanda Göbeklitepe'yi tanıtmak için faaliyetlerde bulunduklarını belirtti.
Yapılan açıklamada, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2018'de giren Göbeklitepe'yi temsilen, T formlu P18 dikili taşının yarı oranında küçültülmüş kopyası kasım ayında başlayacak FIFA Dünya Kupası'nda sergilenecek. Dünyanın her yerinden futbolseverlerin bir araya geldiği Dünya Kupası'nda Göbeklitepe'nin tanıtılması, Şanlıurfa turizmi için yapılan en önemli katkılardan biri olacaktır" ifadelerine yer verildi.
Göbeklitepe - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2022
YAŞAM
'Neolitik çağın merkezi': Şanlıurfa'da ören yerlerin sır perdesi 12 kazıyla aralanacak
29 Mart, 12:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала