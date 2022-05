https://tr.sputniknews.com/20220518/goc-idaresi-uyum-ve-iletisim-genel-muduru-gokce-ok-781-mahalle-yabancilara-kapatildi-1056462394.html

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok: 781 mahalle yabancılara kapatıldı

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, 15 il ve 781 mahallenin yabancılara kapatıldığını söyledi. Ok ayrıca, Suriyeli göçmenlerin seçimlerde oy...

Türkiye’de 5 milyon 506 bin 304 yabancı olduğunu belirten Ok, bu sayının da Türkiye nüfusunun yüzde 6.64’üne denk geldiğini ifade etti. Ok, bu kişilerin, 1 milyon 422 bin 635’inin ikâmet izniyle kalanlar olduğunu kaydetti. Hürriyet'e konuşan Ok, şu açıklamalarda bulundu:'Kayıt dışı yok'320 bin 458 kişi ise uluslararası koruma statüsünde. Afganistan, Pakistan, İran ve Irak’tan gelenlerin başı çektiği 192 farklı uyruktan kişi var. Geçici koruma statüsünde olan 3 milyon 763 bin 211 Suriyeli var. Geri döneceklerini öngörerek Suriyelilere geçici koruma statüsü verilmiştir.'113 bin Suriyeli oy kullanabilecek'Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir. Bunların 113 bin 654’ü reşittir, yani 18 yaşın üstünde. Bu 113 bin Suriyeli oy kullanabilecek, onlar da Türkiye’nin 81 iline dağılmış durumda. Seçimlere bir etkileri söz konusu değil. Bunlar bir mahallede, bir ilde, bir ilçede oturmuyorlar ki.'15 ilde kayıt yok'İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay gibi 15 ilde artık kayıt almıyoruz. 781 mahalleyi hem ikamet, hem geçici koruma ve hem de uluslararası koruma olmak üzere tümüyle yabancıya kapattık. Adreslerinde bulunmayanların geçici koruma kayıtlarını askıya aldık.”'Devlet para ödemiyor'Devletin kasasından, milletin cebinden Suriyelilere tek kuruş verilmiyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin sağladığı fon ile sosyal uyum yardımı adı altında 1 milyon 800 bin Suriyeli’ye, aylık 155 lira Kızılay kart üzerinden ödeniyor.'Tamamı çalışıyor'OK, “Hayvancılık, tarım, inşat, tekstil gibi işkollarında işgücü açığı eksiğimizi kayıtlı Suriyelilerle kapatıyoruz” diyor: “Çalışma çağındakilerin tamamına yakını çalışıyor. Organize sanayi bölgemizde günlük hayat bunlar sayesinde dönüyor. Çalışmayan hemen hemen yok gibi, ancak bunları ucuz emek kaynağı olarak görmemek lazım. Eğitim-öğretim çağındakilerin eğitime dahil edilmesi gerekir. Ancak Suriyeli karşıtlığından doğan korku ve tedirginlikten dolayı çocuklarını okula göndermek istemiyorlar.”Gönüllü dönüş planlarıEsat’ın, PKK’nın, DEAŞ’ın kucağına atmazsanız, onurlu bir şekilde dönmeleri sağlanırsa giderler. Türkiye’nin terörden temizlediği güvenli bölgede yapılacak konutların ardından 1 milyonun üzerindeki Suriyeli buralara döner. Bunun planlamasını yapıyoruz. Türkiye’de doğanlar, ergenlik çağı öncesi buraya gelenlerin dışındaki Suriyelilerin hemen hepsi döner.Nikah ücretlerine tepki2053 yılında Suriyelilerin sayısı 35 milyon olacak gibi iddialar var. Nüfus biliminde böyle bir matematik yok. Suriyeliler Türkiye’nin demografisini değiştirebilecek bir sayıya ulaşamayacaklar. ‘Suriyelilerin nikâh ücretlerini artıracağım’ deniyor. Nikâhsız yaşamaya, zinaya mı teşvik edeceksin?

