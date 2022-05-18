https://tr.sputniknews.com/20220518/googlein-rusyadaki-istiraki-iflas-basvurusu-yapacak---1056472116.html

Google’ın Rusya’daki iştiraki iflas başvurusu yapacak

Google’ın Rusya’daki iştiraki iflas başvurusu yapacak

Google’ın Rusya’daki yerli iştirakinin, mali yükümlülüklerine yerine getiremediği için iflas sürecini başlattığı belirtildi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T13:59+0300

2022-05-18T13:59+0300

2022-05-18T13:59+0300

ukrayna krizi

roskomnadzor

google

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Google’ın Rus iştirakinin, 22 Mart 2022’den mali yükümlülüklerini yerine getiremediği ve bu durumun tanınıp iflasının kabul edilmesi için tahkim mahkemesine başvuracağı kaydedildi. Google, Rus medya denetleme kurumu Roskomnadzor’un yerel yasalara uyum taleplerini karşılamadığı için Rusya’da 7.2 milyar ruble (114 milyon dolar) para cezasına çarptırılmıştı. Söz konusu cezanın 19 Mart’a kadar ödenmesi gerekiyordu. Şirketin 2021 senesi sonunda 26 milyar ruble (400 milyon dolar) zarar ettiği biliniyordu. Bu, Google’ın Rus iştirakinin 2009’dan beri kayde geçen ilk zarar edişiydi.

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roskomnadzor, google