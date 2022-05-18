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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220518/googlein-rusyadaki-istiraki-iflas-basvurusu-yapacak---1056472116.html
Google’ın Rusya’daki iştiraki iflas başvurusu yapacak
Google’ın Rusya’daki iştiraki iflas başvurusu yapacak
Google’ın Rusya’daki yerli iştirakinin, mali yükümlülüklerine yerine getiremediği için iflas sürecini başlattığı belirtildi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T13:59+0300
2022-05-18T13:59+0300
ukrayna krizi
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Google’ın Rus iştirakinin, 22 Mart 2022’den mali yükümlülüklerini yerine getiremediği ve bu durumun tanınıp iflasının kabul edilmesi için tahkim mahkemesine başvuracağı kaydedildi. Google, Rus medya denetleme kurumu Roskomnadzor’un yerel yasalara uyum taleplerini karşılamadığı için Rusya’da 7.2 milyar ruble (114 milyon dolar) para cezasına çarptırılmıştı. Söz konusu cezanın 19 Mart’a kadar ödenmesi gerekiyordu. Şirketin 2021 senesi sonunda 26 milyar ruble (400 milyon dolar) zarar ettiği biliniyordu. Bu, Google’ın Rus iştirakinin 2009’dan beri kayde geçen ilk zarar edişiydi.
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Google’ın Rusya’daki iştiraki iflas başvurusu yapacak

13:59 18.05.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVGoogle- YouTube
Google- YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Google’ın Rusya’daki yerli iştirakinin, mali yükümlülüklerine yerine getiremediği için iflas sürecini başlattığı belirtildi.
Google’ın Rus iştirakinin, 22 Mart 2022’den mali yükümlülüklerini yerine getiremediği ve bu durumun tanınıp iflasının kabul edilmesi için tahkim mahkemesine başvuracağı kaydedildi.
Google, Rus medya denetleme kurumu Roskomnadzor’un yerel yasalara uyum taleplerini karşılamadığı için Rusya’da 7.2 milyar ruble (114 milyon dolar) para cezasına çarptırılmıştı.
Söz konusu cezanın 19 Mart’a kadar ödenmesi gerekiyordu.
Şirketin 2021 senesi sonunda 26 milyar ruble (400 milyon dolar) zarar ettiği biliniyordu. Bu, Google’ın Rus iştirakinin 2009’dan beri kayde geçen ilk zarar edişiydi.
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