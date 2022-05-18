https://tr.sputniknews.com/20220518/googlein-rusyadaki-istiraki-iflas-basvurusu-yapacak---1056472116.html
Google’ın Rusya’daki iştiraki iflas başvurusu yapacak
Google’ın Rusya’daki iştiraki iflas başvurusu yapacak
Google’ın Rusya’daki yerli iştirakinin, mali yükümlülüklerine yerine getiremediği için iflas sürecini başlattığı belirtildi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T13:59+0300
2022-05-18T13:59+0300
2022-05-18T13:59+0300
ukrayna krizi
roskomnadzor
google
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055382028_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d9763cd36c6087bf64b8332ba2b9380.jpg
Google’ın Rus iştirakinin, 22 Mart 2022’den mali yükümlülüklerini yerine getiremediği ve bu durumun tanınıp iflasının kabul edilmesi için tahkim mahkemesine başvuracağı kaydedildi. Google, Rus medya denetleme kurumu Roskomnadzor’un yerel yasalara uyum taleplerini karşılamadığı için Rusya’da 7.2 milyar ruble (114 milyon dolar) para cezasına çarptırılmıştı. Söz konusu cezanın 19 Mart’a kadar ödenmesi gerekiyordu. Şirketin 2021 senesi sonunda 26 milyar ruble (400 milyon dolar) zarar ettiği biliniyordu. Bu, Google’ın Rus iştirakinin 2009’dan beri kayde geçen ilk zarar edişiydi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055382028_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c371b0a435e71bca06c4afe45214961a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
roskomnadzor, google
Google’ın Rusya’daki iştiraki iflas başvurusu yapacak
Abone ol
Google’ın Rusya’daki yerli iştirakinin, mali yükümlülüklerine yerine getiremediği için iflas sürecini başlattığı belirtildi.
Google’ın Rus iştirakinin, 22 Mart 2022’den mali yükümlülüklerini yerine getiremediği ve bu durumun tanınıp iflasının kabul edilmesi için tahkim mahkemesine başvuracağı kaydedildi.
Google, Rus medya denetleme kurumu Roskomnadzor’un yerel yasalara uyum taleplerini karşılamadığı için Rusya’da 7.2 milyar ruble (114 milyon dolar) para cezasına çarptırılmıştı.
Söz konusu cezanın 19 Mart’a kadar ödenmesi gerekiyordu.
Şirketin 2021 senesi sonunda 26 milyar ruble (400 milyon dolar) zarar ettiği biliniyordu. Bu, Google’ın Rus iştirakinin 2009’dan beri kayde geçen ilk zarar edişiydi.