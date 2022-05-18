https://tr.sputniknews.com/20220518/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-1-haziranda-misira-gidiyor-1056475223.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T15:23+0300

2022-05-18T15:23+0300

2022-05-18T15:34+0300

türkiye

nureddin nebati

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor. Ziyaret, 9 yıl aranın ardından Mısır'a ilk bakan düzeyinde ziyaret olması nedeniyle önem arz ediyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyareti dönüşünde, Mısır ile normalleşme sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, "Temaslarımızı artıracağız. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir" açıklamasında bulunmuştu.

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nureddin nebati