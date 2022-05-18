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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T15:23+0300
2022-05-18T15:34+0300
türkiye
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor. Ziyaret, 9 yıl aranın ardından Mısır'a ilk bakan düzeyinde ziyaret olması nedeniyle önem arz ediyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyareti dönüşünde, Mısır ile normalleşme sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, "Temaslarımızı artıracağız. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir" açıklamasında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220427/ab-vasifli-is-gucu-icin-goc-politikasini-guncelliyor-fas-tunus-ve-misir-ile-yetenek-ortakligi-1055893777.html
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nureddin nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor

15:23 18.05.2022 (güncellendi: 15:34 18.05.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da Mısır'a gidiyor. Ziyaret, 9 yıl aranın ardından Mısır'a ilk bakan düzeyinde ziyaret olması nedeniyle önem arz ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyareti dönüşünde, Mısır ile normalleşme sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, "Temaslarımızı artıracağız. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir" açıklamasında bulunmuştu.
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