https://tr.sputniknews.com/20220518/huriyet-yazari-selvi-yeni-bir-anket-ve-ilginc-sonuclar-1056461968.html

Selvi, son seçim anketini paylaştı: Hayat pahalılığı ve zamlar en çok AK Parti’yi etkiliyor

Selvi, son seçim anketini paylaştı: Hayat pahalılığı ve zamlar en çok AK Parti’yi etkiliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Hakan Bayrakçı’nın başkanı olduğu Sonar Araştırma’nın 6-12 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 840 kişi ile yüz yüze yapılan... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T07:49+0300

2022-05-18T07:49+0300

2022-05-18T08:07+0300

politika

abdulkadir selvi

anket

seçim

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Selvi, bugünkü köşe yazısında ankette Cumhurbaşkanlığı için şu sonuçların çıktığını yazdı:Sonar’ın ‘Yapılacak ilk seçimde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz?’ sorusuna kararsızların dağıtılması halinde ankete katılanların yüzde 39.2’si ‘Erdoğan’ yanıtını veriyor. Onu yüzde 15.7’yle ‘Mansur Yavaş’ takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 12.5’le ‘Ekrem İmamoğlu’ geliyor.Son zamanlarda atak yapan Kılıçdaroğlu, Sonar’ın anketinde yüzde 3.9’la 6’ncı sırada gelirken, üçüncü sıradaki İmamoğlu’nu sırasıyla yüzde 8’le Meral Akşener ve yüzde 4.7’yle Selahattin Demirtaş takip ediyor. Kılıçdaroğlu bu sonuçla Akşener ve Demirtaş’ın gerisinde 6’ncı sırada yer alıyor.Hürriyet yazarı, partilerin durumunun da şu şekilde olduğunu aktardı:'Bu pazar seçim yapılsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 32.5’i ‘AK Parti’ diyor. ‘CHP’ diyenlerin oranı ise yüzde 24.4 çıkıyor. ‘İYİ Parti’ yüzde 15’le üçüncü sırada yer alırken, ‘HDP’ yüzde 8.6’yla dördüncü sırada, ‘MHP’ ise yüzde 7.2’yle beşinci sırada geliyor. Bu sonuçlardan sonra partiler arasındaki oy oranında bir kopma yaşanıyor. ‘DEVA Partisi’ yüzde 2 alırken onu 1.8’le ‘Büyük Birlik Partisi’ takip ediyor. Muharrem İnce’nin ‘Memleket Partisi’ 1.6 çıkarken, Mustafa Sarıgül’ün ‘TDP’si yüzde 1.5 alıyor. ‘DSP’ yüzde 1.4 alırken Fatih Erbakan’ın ‘Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı ise yüzde 1.3 çıkıyor.'Hayat pahalılığı en çok AK Parti'yi etkiliyor'AK Parti’nin geleneksel tabanı dar ve orta gelirliler olduğu için hayat pahalılığı ve zamlar en çok AK Parti’yi etkiliyor. Öyle ki seçimlerde AK Parti’nin rakibi muhalefet değil, ekonomi olacak demek daha doğru olur.Ankete katılanların yüzde 74.3’ü Türkiye’nin en önemli sorunu olarak ekonomi seçeneğini işaret etmiş. İkinci sırada ise yüzde 3.5 oranıyla mülteciler geliyor. Onu yüzde 2.9’la adalet takip ediyorSize şaşırtıcı gelebilir ama dördüncü sırada yüzde 2.2’lik bir oranla muhalefet çıkıyor. Türk halkının önemli bir kısmı muhalefeti çözüm mercii olarak değil, sorun olarak görüyor. Kemal Bey, bu öyle zırt pırt baskına gitmekle olmuyor. Millete güven vereceksin."

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abdulkadir selvi, anket, seçim