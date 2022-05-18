https://tr.sputniknews.com/20220518/ibb-baskani-imamoglu-sozculuk-makamini-kaldirdim-murat-bey-diger-islerine-devam-ediyor-1056466688.html
İBB Başkanı İmamoğlu: Sözcülük makamını kaldırdım, Murat Bey diğer işlerine devam ediyor
İBB Başkanı İmamoğlu: Sözcülük makamını kaldırdım, Murat Bey diğer işlerine devam ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcülük makamının kaldırıldığını doğruladı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T11:55+0300
2022-05-18T11:55+0300
2022-05-18T11:55+0300
politika
ekrem imamoğlu
ibb
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Florya Atatürk Kent Ormanı'nda basının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir soru üzerine İBB Sözcülük biriminin kaldırıldığını ve İBB Sözcüsü olarak görev yapan Murat Ongun'un "başka işlerine devam ettiğini" açıkladı:"Bu konu çok küçük bir konu, Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır, başka görevleri vardır. Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm."Şu an gördüğüm ortamda, sözcülük makamının bir takım olumsuz sonuçları oldu... Siyasi rakiplerin de dezerformasyon çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu an böyle bir makam yok, Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor."Atatürk Havalimanı açıklamasıİBB Başkanı öte yandan yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı ile ilgili de konuştu. Türkiye'nin dünyanın en pahalı biçimiyle borçlanan ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu durumunda 10 milyarlarca euro'yu çöpe atmanın ne anlamı var, kime kazancı var?" diye soran İBB Başkanı, "Böylesi adımlar atmak akılcı değildir. Eğer başka bir çıkarınız yok ise" diye konuştu.YSK üyelerine hakaret davasıİmamoğlu ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasına ilişkin de konuştu. İmamoğlu, "Ben hukuka güvenmek hukuka inanmak memleketin adalet sistemine her şeye rağmen doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum" dedi.
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ekrem imamoğlu, ibb
İBB Başkanı İmamoğlu: Sözcülük makamını kaldırdım, Murat Bey diğer işlerine devam ediyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcülük makamının kaldırıldığını doğruladı.
Florya Atatürk Kent Ormanı'nda basının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir soru üzerine İBB Sözcülük biriminin kaldırıldığını ve İBB Sözcüsü olarak görev yapan Murat Ongun'un "başka işlerine devam ettiğini" açıkladı:
"Bu konu çok küçük bir konu, Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır, başka görevleri vardır. Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm.
"Şu an gördüğüm ortamda, sözcülük makamının bir takım olumsuz sonuçları oldu... Siyasi rakiplerin de dezerformasyon çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu an böyle bir makam yok, Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor."
Atatürk Havalimanı açıklaması
İBB Başkanı öte yandan yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı ile ilgili de konuştu. Türkiye'nin dünyanın en pahalı biçimiyle borçlanan ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu durumunda 10 milyarlarca euro'yu çöpe atmanın ne anlamı var, kime kazancı var?" diye soran İBB Başkanı, "Böylesi adımlar atmak akılcı değildir. Eğer başka bir çıkarınız yok ise" diye konuştu.
YSK üyelerine hakaret davası
İmamoğlu ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasına ilişkin de konuştu. İmamoğlu, "Ben hukuka güvenmek hukuka inanmak memleketin adalet sistemine her şeye rağmen doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum" dedi.