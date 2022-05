https://tr.sputniknews.com/20220518/ibb-baskani-imamoglu-sozculuk-makamini-kaldirdim-murat-bey-diger-islerine-devam-ediyor-1056466688.html

İBB Başkanı İmamoğlu: Sözcülük makamını kaldırdım, Murat Bey diğer işlerine devam ediyor

İBB Başkanı İmamoğlu: Sözcülük makamını kaldırdım, Murat Bey diğer işlerine devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Sözcülük makamının kaldırıldığını doğruladı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T11:55+0300

2022-05-18T11:55+0300

2022-05-18T11:55+0300

politika

ekrem imamoğlu

ibb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055177001_0:86:2000:1211_1920x0_80_0_0_ff33e9fca7066afc43fd5ad077348c9d.jpg

Florya Atatürk Kent Ormanı'nda basının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir soru üzerine İBB Sözcülük biriminin kaldırıldığını ve İBB Sözcüsü olarak görev yapan Murat Ongun'un "başka işlerine devam ettiğini" açıkladı:"Bu konu çok küçük bir konu, Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşımdır, başka görevleri vardır. Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm."Şu an gördüğüm ortamda, sözcülük makamının bir takım olumsuz sonuçları oldu... Siyasi rakiplerin de dezerformasyon çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım, şu an böyle bir makam yok, Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor."Atatürk Havalimanı açıklamasıİBB Başkanı öte yandan yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı ile ilgili de konuştu. Türkiye'nin dünyanın en pahalı biçimiyle borçlanan ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu durumunda 10 milyarlarca euro'yu çöpe atmanın ne anlamı var, kime kazancı var?" diye soran İBB Başkanı, "Böylesi adımlar atmak akılcı değildir. Eğer başka bir çıkarınız yok ise" diye konuştu.YSK üyelerine hakaret davasıİmamoğlu ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasına ilişkin de konuştu. İmamoğlu, "Ben hukuka güvenmek hukuka inanmak memleketin adalet sistemine her şeye rağmen doğru bir kararın alınmasına inanmak istiyorum" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekrem imamoğlu, ibb