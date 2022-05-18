https://tr.sputniknews.com/20220518/ingilterede-enflasyon-40-yilin-zirvesinde-1056463609.html
İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde
İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde
İngiltere'de yıllık enflasyon mart ayındaki yüzde 7'den nisan ayında yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın zirvesine ulaştı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T09:58+0300
2022-05-18T09:58+0300
2022-05-18T09:58+0300
ekonomi
enflasyon
ingiltere
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
faiz
ukrayna
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İngiltere'de enflasyon tahminleri aşarak son 40 yılın zirvesine yükseldi. Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) enflasyonunun mart ayındaki yüzde 7'den, nisan ayında yüzde 9'a çıktığı belirtildi.Ofis, bunun 1982'den bu yana en yüksek seviye olduğunu ve 1989'dan bu yana ölçülen en hızlı yükseliş olduğunu kaydetti.Ukrayna ihtilafının enerji ve gıda fiyatlarını artırması ve bunun sonucunda İngiltere Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının da faiz oranlarını yükseltme kararı alması, enflasyonun zirve yapmasına neden oldu.Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler son on yılların en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya.
https://tr.sputniknews.com/20220517/putin-avrupanin-izledigi-ekonomi-politikalari-ekonomik-intihar-1056447228.html
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enflasyon, ingiltere, tüketici fiyat endeksi (tüfe), faiz, ukrayna
İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde
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İngiltere'de yıllık enflasyon mart ayındaki yüzde 7'den nisan ayında yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın zirvesine ulaştı.
İngiltere'de enflasyon tahminleri aşarak son 40 yılın zirvesine yükseldi. Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) enflasyonunun mart ayındaki yüzde 7'den, nisan ayında yüzde 9'a çıktığı belirtildi.
Ofis, bunun 1982'den bu yana en yüksek seviye olduğunu ve 1989'dan bu yana ölçülen en hızlı yükseliş olduğunu kaydetti.
Ukrayna ihtilafının enerji ve gıda fiyatlarını artırması ve bunun sonucunda İngiltere Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının da faiz oranlarını yükseltme kararı alması, enflasyonun zirve yapmasına neden oldu.
Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler son on yılların en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya.