Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220518/ingilterede-enflasyon-40-yilin-zirvesinde-1056463609.html
İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde
İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde
İngiltere'de yıllık enflasyon mart ayındaki yüzde 7'den nisan ayında yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın zirvesine ulaştı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T09:58+0300
2022-05-18T09:58+0300
ekonomi
enflasyon
ingiltere
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
faiz
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045010330_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_22015954fdde99379e238b6f10747273.jpg
İngiltere'de enflasyon tahminleri aşarak son 40 yılın zirvesine yükseldi. Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) enflasyonunun mart ayındaki yüzde 7'den, nisan ayında yüzde 9'a çıktığı belirtildi.Ofis, bunun 1982'den bu yana en yüksek seviye olduğunu ve 1989'dan bu yana ölçülen en hızlı yükseliş olduğunu kaydetti.Ukrayna ihtilafının enerji ve gıda fiyatlarını artırması ve bunun sonucunda İngiltere Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının da faiz oranlarını yükseltme kararı alması, enflasyonun zirve yapmasına neden oldu.Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler son on yılların en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya.
https://tr.sputniknews.com/20220517/putin-avrupanin-izledigi-ekonomi-politikalari-ekonomik-intihar-1056447228.html
ingiltere
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045010330_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_087592c4d68543291f75a0e092b46c13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, ingiltere, tüketici fiyat endeksi (tüfe), faiz, ukrayna

İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

09:58 18.05.2022
© DHASterlin - dolar
Sterlin - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
İngiltere'de yıllık enflasyon mart ayındaki yüzde 7'den nisan ayında yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın zirvesine ulaştı.
İngiltere'de enflasyon tahminleri aşarak son 40 yılın zirvesine yükseldi. Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) enflasyonunun mart ayındaki yüzde 7'den, nisan ayında yüzde 9'a çıktığı belirtildi.
Ofis, bunun 1982'den bu yana en yüksek seviye olduğunu ve 1989'dan bu yana ölçülen en hızlı yükseliş olduğunu kaydetti.
Ukrayna ihtilafının enerji ve gıda fiyatlarını artırması ve bunun sonucunda İngiltere Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının da faiz oranlarını yükseltme kararı alması, enflasyonun zirve yapmasına neden oldu.
Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler son on yılların en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
DÜNYA
Putin: Avrupa’nın izlediği ekonomi politikaları, ekonomik intihar
Dün, 15:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала