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https://tr.sputniknews.com/20220518/ingilterenin-ardindan-portekiz-ve-ispanyada-da-goruldu-maymun-cicegi-virusu-yayiliyor---1056478156.html
İngiltere'nin ardından Portekiz ve İspanya'da da görüldü: Maymun çiçeği virüsü yayılıyor
İngiltere'nin ardından Portekiz ve İspanya'da da görüldü: Maymun çiçeği virüsü yayılıyor
İngiltere'de son 10 günde görülen 7 vakanın ardından Portekizli sağlık yetkilileri de ülkede 5 maymun çiçeği (monkeypox) vakasına rastlandığını bildirdi... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T17:31+0300
2022-05-18T17:35+0300
dünya
portekiz
ispanya
maymun çiçeği virüsü
vaka
vaka sayısı
sağlık
virüs
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Portekizli sağlık yetkilileri, bugün tamamı genç erkeklerden oluşan 5 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini doğruladı. Yetkililer, ilk olarak Afrika'da görülen hastalığın Avrupa'da olağan dışı bir salgını tetikleyebileceğini vurguladı.Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü, 15 şüpheli vakayı daha araştırdıklarını ve hepsinin bu ay başkent Lizbon civarında tespit edildiğini söyledi.Hastaların deri lezyonlarının bulunduğu ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Yetkililer, erkeklerin Afrika'ya seyahat geçmişi olup olmadığı veya son vakalarla herhangi bir bağlantısı olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.İspanya Sağlık Bakanlığı da hâlâ doğrulanması gereken 8 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini doğruladı. Bakanlık tarafından ayımlanan bir rapora göre, Madrid'de görülen vakalar henüz İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi tarafından doğrulanmadı. Yetkililer, virüsten etkilenen insanlar arasında epidemiyolojik bir bağlantı tespit etmenin 'çok zor' olduğunu söylüyor. İngiltere'de 10 günde 7 vakaİngiltere'de de son 10 günde toplamda 7 maymun çiçeği vakasına rastlandığı bildirilmişti. İngiltere'de virüs tespit edilen son 4 kişinin, erkeklerle ilişkiye girmiş erkekler olduğu açıklanmıştı. Virüs görülen ilk 3 kişiden ikisininse aynı evde yaşadığı, diğerinin de Nijerya'dan geldiği duyurulmuştu. İlk üç vakayla son 4 vaka arasında herhangi bir temas ya da bağlantı tespit edilememişti.21 güne kadar uzayan kuluçka süresi Orta ve Batı Afrika'da yaygın olarak görülen, fareler gibi enfekte kemirgenler veya diğer hayvanlardan bulaşan maymun çiçeği virüsünün, doğrudan fiziksel temas ve havadaki damlacıklar aracılığıyla yayıldığı da biliniyor. Hastalığın kuluçka süresi ise genellikle 6 ilâ 13 gün sürüyor. Bu süre bazı durumlarda 21 güne kadar da uzayabiliyor.Ateş, döküntü, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları, enerji eksikliği ve şişmiş lenf düğümleri, maymun çiçeği ile ilişkili en yaygın belirtiler olarak biliniyor.Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, maymun çiçeği olan hastalarda ateşin başlamasından sonraki 1 ila 3 gün içinde deri döküntüleri görülüyor. Döküntüler daha çok yüzde yoğunlaşırken, yüze ilave olarak, avuç içi ve ayak tabanları, ağız mukozasını, cinsel organları da etkiliyor.
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portekiz, ispanya, maymun çiçeği virüsü, vaka, vaka sayısı, sağlık, virüs

İngiltere'nin ardından Portekiz ve İspanya'da da görüldü: Maymun çiçeği virüsü yayılıyor

17:31 18.05.2022 (güncellendi: 17:35 18.05.2022)
© Fotoğraf : DSÖ Maymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© Fotoğraf : DSÖ
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İngiltere'de son 10 günde görülen 7 vakanın ardından Portekizli sağlık yetkilileri de ülkede 5 maymun çiçeği (monkeypox) vakasına rastlandığını bildirdi. İspanyol yetkililer ise 8 doğrulanmamış vakanın tespit edildiğini duyurdu.
Portekizli sağlık yetkilileri, bugün tamamı genç erkeklerden oluşan 5 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini doğruladı.
Yetkililer, ilk olarak Afrika'da görülen hastalığın Avrupa'da olağan dışı bir salgını tetikleyebileceğini vurguladı.
Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü, 15 şüpheli vakayı daha araştırdıklarını ve hepsinin bu ay başkent Lizbon civarında tespit edildiğini söyledi.
Hastaların deri lezyonlarının bulunduğu ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Yetkililer, erkeklerin Afrika'ya seyahat geçmişi olup olmadığı veya son vakalarla herhangi bir bağlantısı olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.
İspanya Sağlık Bakanlığı da hâlâ doğrulanması gereken 8 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini doğruladı.
Bakanlık tarafından ayımlanan bir rapora göre, Madrid'de görülen vakalar henüz İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi tarafından doğrulanmadı.
Yetkililer, virüsten etkilenen insanlar arasında epidemiyolojik bir bağlantı tespit etmenin 'çok zor' olduğunu söylüyor.
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İngiltere'de 10 günde 7 vaka

İngiltere'de de son 10 günde toplamda 7 maymun çiçeği vakasına rastlandığı bildirilmişti.
İngiltere'de virüs tespit edilen son 4 kişinin, erkeklerle ilişkiye girmiş erkekler olduğu açıklanmıştı. Virüs görülen ilk 3 kişiden ikisininse aynı evde yaşadığı, diğerinin de Nijerya'dan geldiği duyurulmuştu.
İlk üç vakayla son 4 vaka arasında herhangi bir temas ya da bağlantı tespit edilememişti.

21 güne kadar uzayan kuluçka süresi

Orta ve Batı Afrika'da yaygın olarak görülen, fareler gibi enfekte kemirgenler veya diğer hayvanlardan bulaşan maymun çiçeği virüsünün, doğrudan fiziksel temas ve havadaki damlacıklar aracılığıyla yayıldığı da biliniyor.
Hastalığın kuluçka süresi ise genellikle 6 ilâ 13 gün sürüyor. Bu süre bazı durumlarda 21 güne kadar da uzayabiliyor.
Ateş, döküntü, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları, enerji eksikliği ve şişmiş lenf düğümleri, maymun çiçeği ile ilişkili en yaygın belirtiler olarak biliniyor.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, maymun çiçeği olan hastalarda ateşin başlamasından sonraki 1 ila 3 gün içinde deri döküntüleri görülüyor. Döküntüler daha çok yüzde yoğunlaşırken, yüze ilave olarak, avuç içi ve ayak tabanları, ağız mukozasını, cinsel organları da etkiliyor.
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