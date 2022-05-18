İngiltere'nin ardından Portekiz ve İspanya'da da görüldü: Maymun çiçeği virüsü yayılıyor
17:31 18.05.2022 (güncellendi: 17:35 18.05.2022)
© Fotoğraf : DSÖ Maymun çiçeği virüsü
© Fotoğraf : DSÖ
İngiltere'de son 10 günde görülen 7 vakanın ardından Portekizli sağlık yetkilileri de ülkede 5 maymun çiçeği (monkeypox) vakasına rastlandığını bildirdi. İspanyol yetkililer ise 8 doğrulanmamış vakanın tespit edildiğini duyurdu.
Portekizli sağlık yetkilileri, bugün tamamı genç erkeklerden oluşan 5 kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edildiğini doğruladı.
Yetkililer, ilk olarak Afrika'da görülen hastalığın Avrupa'da olağan dışı bir salgını tetikleyebileceğini vurguladı.
Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü, 15 şüpheli vakayı daha araştırdıklarını ve hepsinin bu ay başkent Lizbon civarında tespit edildiğini söyledi.
Monkeypox cases now in Portugal.— Isaac Bogoch (@BogochIsaac) May 18, 2022
"While the Portuguese Health Ministry has confirmed 5 cases, it is studying more than 20 suspicious cases"
The virus is endemic to West/Central Africa.
Travel-related cases with subsequent local transmission can occur.https://t.co/AbB2ZOF9hn
Hastaların deri lezyonlarının bulunduğu ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. Yetkililer, erkeklerin Afrika'ya seyahat geçmişi olup olmadığı veya son vakalarla herhangi bir bağlantısı olup olmadığına dair bir açıklama yapmadı.
İspanya Sağlık Bakanlığı da hâlâ doğrulanması gereken 8 maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini doğruladı.
Bakanlık tarafından ayımlanan bir rapora göre, Madrid'de görülen vakalar henüz İspanya Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi tarafından doğrulanmadı.
Yetkililer, virüsten etkilenen insanlar arasında epidemiyolojik bir bağlantı tespit etmenin 'çok zor' olduğunu söylüyor.
İngiltere'de 10 günde 7 vaka
İngiltere'de de son 10 günde toplamda 7 maymun çiçeği vakasına rastlandığı bildirilmişti.
İngiltere'de virüs tespit edilen son 4 kişinin, erkeklerle ilişkiye girmiş erkekler olduğu açıklanmıştı. Virüs görülen ilk 3 kişiden ikisininse aynı evde yaşadığı, diğerinin de Nijerya'dan geldiği duyurulmuştu.
İlk üç vakayla son 4 vaka arasında herhangi bir temas ya da bağlantı tespit edilememişti.
UKHSA has detected four new cases of monkeypox – three in London and one in the North East of England 🧵Thread:— UK Health Security Agency (@UKHSA) May 16, 2022
These cases do not have known connections to the previous confirmed cases announced on May 7 and May 14. Read more: https://t.co/e8jksQo9Av
21 güne kadar uzayan kuluçka süresi
Orta ve Batı Afrika'da yaygın olarak görülen, fareler gibi enfekte kemirgenler veya diğer hayvanlardan bulaşan maymun çiçeği virüsünün, doğrudan fiziksel temas ve havadaki damlacıklar aracılığıyla yayıldığı da biliniyor.
Hastalığın kuluçka süresi ise genellikle 6 ilâ 13 gün sürüyor. Bu süre bazı durumlarda 21 güne kadar da uzayabiliyor.
Ateş, döküntü, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları, enerji eksikliği ve şişmiş lenf düğümleri, maymun çiçeği ile ilişkili en yaygın belirtiler olarak biliniyor.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, maymun çiçeği olan hastalarda ateşin başlamasından sonraki 1 ila 3 gün içinde deri döküntüleri görülüyor. Döküntüler daha çok yüzde yoğunlaşırken, yüze ilave olarak, avuç içi ve ayak tabanları, ağız mukozasını, cinsel organları da etkiliyor.
9 Aralık 2021, 18:24