https://tr.sputniknews.com/20220518/intihar-edecegim-diyerek-kendini-ihbar-etti-sahilde-yatarken-bulundu-1056476518.html

'İntihar edeceğim' diyerek kendini ihbar etti, sahilde yatarken bulundu

'İntihar edeceğim' diyerek kendini ihbar etti, sahilde yatarken bulundu

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen ve ‘intihar edeceğim’ diye kendini ihbar eden E.Ç isimli şahıs ekipleri harekete geçirdi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T16:06+0300

2022-05-18T16:06+0300

2022-05-18T16:09+0300

zonguldak

intihar

türkiye

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Zonguldak’ta iddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen E.Ç. isimli kişi polisi arayarak intihar edeceğini söyledi.İhbar üzerine ekipler hem karadan hem de denizden ihbarcı E.Ç’yi aramaya aramaya başladı. Uzun süren çalışma sonucunda ekipler E.Ç.’yi kayalıkların altında yatarken buldu. E.Ç isimli şahıs ekiplerin çabaları sonucunda yattığı yerden kaldırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Hastanede tedavi altına alınan E.Ç’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220513/intihar-girisiminde-bulunan-kisi-ikna-edildikten-sonra-bulundugu-yerden-manzara-fotografi-cekti-1056329315.html

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zonguldak, intihar