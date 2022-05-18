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https://tr.sputniknews.com/20220518/intihar-edecegim-diyerek-kendini-ihbar-etti-sahilde-yatarken-bulundu-1056476518.html
'İntihar edeceğim' diyerek kendini ihbar etti, sahilde yatarken bulundu
'İntihar edeceğim' diyerek kendini ihbar etti, sahilde yatarken bulundu
Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen ve ‘intihar edeceğim’ diye kendini ihbar eden E.Ç isimli şahıs ekipleri harekete geçirdi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
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intihar
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Zonguldak’ta iddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen E.Ç. isimli kişi polisi arayarak intihar edeceğini söyledi.İhbar üzerine ekipler hem karadan hem de denizden ihbarcı E.Ç’yi aramaya aramaya başladı. Uzun süren çalışma sonucunda ekipler E.Ç.’yi kayalıkların altında yatarken buldu. E.Ç isimli şahıs ekiplerin çabaları sonucunda yattığı yerden kaldırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Hastanede tedavi altına alınan E.Ç’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220513/intihar-girisiminde-bulunan-kisi-ikna-edildikten-sonra-bulundugu-yerden-manzara-fotografi-cekti-1056329315.html
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zonguldak, intihar

'İntihar edeceğim' diyerek kendini ihbar etti, sahilde yatarken bulundu

16:06 18.05.2022 (güncellendi: 16:09 18.05.2022)
© İHAZonguldak'ın Kozlu İlçesinde alkollü E.Ç.
Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde alkollü E.Ç. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© İHA
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Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde alkollü olduğu iddia edilen ve ‘intihar edeceğim’ diye kendini ihbar eden E.Ç isimli şahıs ekipleri harekete geçirdi.
Zonguldak’ta iddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen E.Ç. isimli kişi polisi arayarak intihar edeceğini söyledi.
İhbar üzerine ekipler hem karadan hem de denizden ihbarcı E.Ç’yi aramaya aramaya başladı. Uzun süren çalışma sonucunda ekipler E.Ç.’yi kayalıkların altında yatarken buldu. E.Ç isimli şahıs ekiplerin çabaları sonucunda yattığı yerden kaldırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastanede tedavi altına alınan E.Ç’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul'daki Şişli Camii'nin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. İntihara kalkışan şahsın inmeden önce cep telefonuyla manzaranın fotoğrafını çekmesi dikkatlerden kaçmadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
TÜRKİYE
İntihar girişiminde bulunan kişi, ikna edildikten sonra bulunduğu yerden manzara fotoğrafı çekti
13 Mayıs, 01:04
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