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İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı
İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSPARK’ın işlettiği otoparkların ücretlerine yüzde 25 zam yapılmasını oybirliği ile kabul etti. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T23:06+0300
2022-05-18T23:11+0300
koronavirüs
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
park
ispark
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi.İBB Meclisi mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.Mecliste, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yapılacak yüzde 54.4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde talep ettiği artış maddesi görüşüldü.Oylamada, ücret tarifesine yüzde 25 zam yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), park, ispark

İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı

23:06 18.05.2022 (güncellendi: 23:11 18.05.2022)
© DHAİSPARK
İSPARK - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSPARK’ın işlettiği otoparkların ücretlerine yüzde 25 zam yapılmasını oybirliği ile kabul etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam yapılması teklifi kabul edildi.
İBB Meclisi mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.
Mecliste, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yapılacak yüzde 54.4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde talep ettiği artış maddesi görüşüldü.
Oylamada, ücret tarifesine yüzde 25 zam yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
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