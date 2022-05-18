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İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemiye 3.8 milyon lira ceza
İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemiye 3.8 milyon lira ceza
İzmit Körfezi'nin Yalova açıklarında denizi kirlettiği tespit edilen Malta bandıralı ticari gemiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T14:05+0300
2022-05-18T14:40+0300
yaşam
izmit körfezi
gemi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021'de 57 binin üzerinde çevre denetimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Marmara Bölgesi'ndeki denetimlere katkı sağlamak üzere bakanlığın merkez teşkilatıyla il müdürlüklerinden takviye olarak gönderilen çevre denetçileri ve deniz kirliliği konusunda yetki devri yapılan birimler tarafından son 35 günde 23 bin 713 çevre denetimi yapıldı.Denetimler kapsamında, dün bakanlık tarafından yapılan deniz kirliliği denetimi yetki devri uyarınca, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İzmit Körfez'inde uçakla yapılan rutin kontrollerde Yalova tersaneler bölgesi açıklarında Malta bandıralı Jabrayil Doylatzadeh isimli ticari geminin denizde yağ ve yakıt kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edildi.Mevcut durum, fotoğraf ve kamera görüntüleri ile kayıt altına alınarak bakanlığa bildirildi.Bakanlık tarafından gerekli koordinasyon sağlanarak, deniz kirliliğine neden olduğu belirlenen gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2872 sayılı Çevre Kanununa muhalefetten 3 milyon 788 bin 628 lira idari para cezası uygulandı ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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izmit körfezi, gemi

İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemiye 3.8 milyon lira ceza

14:05 18.05.2022 (güncellendi: 14:40 18.05.2022)
© AAİzmit Körfezi'ni kirleten gemi
İzmit Körfezi'ni kirleten gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© AA
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İzmit Körfezi'nin Yalova açıklarında denizi kirlettiği tespit edilen Malta bandıralı ticari gemiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonuyla 3 milyon 788 bin 628 lira idari para cezası uygulanarak adli tahkikat başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021'de 57 binin üzerinde çevre denetimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Marmara Bölgesi'ndeki denetimlere katkı sağlamak üzere bakanlığın merkez teşkilatıyla il müdürlüklerinden takviye olarak gönderilen çevre denetçileri ve deniz kirliliği konusunda yetki devri yapılan birimler tarafından son 35 günde 23 bin 713 çevre denetimi yapıldı.
Denetimler kapsamında, dün bakanlık tarafından yapılan deniz kirliliği denetimi yetki devri uyarınca, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İzmit Körfez'inde uçakla yapılan rutin kontrollerde Yalova tersaneler bölgesi açıklarında Malta bandıralı Jabrayil Doylatzadeh isimli ticari geminin denizde yağ ve yakıt kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edildi.

Mevcut durum, fotoğraf ve kamera görüntüleri ile kayıt altına alınarak bakanlığa bildirildi.

Bakanlık tarafından gerekli koordinasyon sağlanarak, deniz kirliliğine neden olduğu belirlenen gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2872 sayılı Çevre Kanununa muhalefetten 3 milyon 788 bin 628 lira idari para cezası uygulandı ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
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