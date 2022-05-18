https://tr.sputniknews.com/20220518/kilicdaroglu-yorulmak-bana-haram-iktidara-kadar-yorulmayacagim-1056464243.html

Kılıçdaroğlu: Yorulmak bana haram, iktidara kadar yorulmayacağım

Kılıçdaroğlu: Yorulmak bana haram, iktidara kadar yorulmayacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İktidar Yolunda Dayanışma Yemeği" katılarak gündeme ilişkin... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T10:35+0300

2022-05-18T10:35+0300

2022-05-18T10:35+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

seçim

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CHP ldieri Kılıçdaroğlu, Ankara İl Başkanlığı'nın "İktidar Yolunda Dayanışma Yemeği"nde konuştu. Partililerine seçimlere kadar yoğun bir çalışma içerisinde olması talimatı veren Kılıçdaroğlu, ''Eksiklerim olabilir, yanlışım olabilir. Ama herkesin şunu bilmesini isterim: Yorulmak bana haramdır, yorulmayacağım iktidara gelene kadar'' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Eğer biz sorunu yaşayanı dinlersek; sorunu çözeriz" dedi.Seçim güvenliğine değinen Kılıçdaroğlu, sandık görevlilerini "O gün görevli kişi sigara içmeyecek. Bana yemek gelmedi gidip yemek yiyeyim, o kişinin derhal partiden atılması lazım" sözleri ile uyardı.'Oy vermiyorlarsa sorun isteyemeyenlerde'Kılıçdaroğlu'nun öne çıkan açıklamalarından satır başları şu şekilde:"'Daha önce bize selam vermeyen insanların bize selam verdiğini görüyorum. Halk kucağını açmış samimi olarak bizi bekliyor. Uzun süredir mücadele ediyoruz. Bu mücadele hak mücadelesidir. Bu mücadele her insanın evinde huzur içinde yatması için verilen mücadeledir. Bu mücadele alın terine değer verme mücadelesidir. Bu mücadele ekmek mücadelesidir.Çalışıyor muyum? Eksiklerim olabilir, yanlışım olabilir. Ama herkesin şunu bilmesini isterim: Yorulmak bana haramdır, yorulmayacağım iktidara gelene kadar.Bizim mahallede çalışmayacağız. Oyumuzun düşük olduğu yerlerdeki insanlarla muhatap olacağız. Ben kanaat önderleri ile toplanıyorum. O toplantıda bugüne kadar CHP'ye oy vermemiş insanlarla yapıyorum.Erdem deseniz var, birikim deseniz var. Eksik olan strateji. Kime anlatacağımız konusunda biraz çekincelerimiz var. Oy vermiyorlarsa sorun oy vermeyende değil, istemeyende.

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kemal kılıçdaroğlu, seçim