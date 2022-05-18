https://tr.sputniknews.com/20220518/kremlin-azovstalde-sikisan-ukrayna-guclerinin-buradan-cikisi-bir-teslim-olus-baska-bir-sey-degil-1056474118.html

Kremlin: Azovstal’de sıkışan Ukrayna güçlerinin buradan çıkışı bir teslim oluş, başka bir şey değil

Kremlin: Azovstal’de sıkışan Ukrayna güçlerinin buradan çıkışı bir teslim oluş, başka bir şey değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna güçlerinin dışarı çıkmalarının nasıl tanımlanması gerektiği sorusu karşısında, “Bunun... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T14:55+0300

2022-05-18T14:55+0300

2022-05-18T14:55+0300

ukrayna krizi

azovstal

ukrayna

rusya

kremlin

dmitriy peskov

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Peskov, yaşananların başka bir biçimde isimlendirilemeyeceğini kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, pazartesiden beri 959 Ukraynalı askerin Azovstal’den çıkıp teslim olduklarını söylemişti. Söz konusu Ukraynalı güçlerden yararlı olanları, Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin kontrolündeki Novoazovsk kentinde yer alan bir hastanede tedavi görüyorlar. ‘Ukrayna tarafı barış görüşmelerinin devam etmesine istekli değil’ Bununla beraber Kremlin Sözcüsü, Azovstal’deki güçlerin buradan çıkışlarının, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin önünü açıp açmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Barış görüşmeleri ile Ukraynalı güçlerin teslim olmaları birbirleri ile pek ilişkili süreçler değil. Ukrayna tarafı ile görüşmeler ilerlemiyor, Ukraynalı müzakerecilerin bu süreci devam ettirmeye tamamen isteksiz olduklarını düşünüyoruz.”

azovstal

ukrayna

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azovstal , ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov