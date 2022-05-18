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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220518/kremlin-azovstalde-sikisan-ukrayna-guclerinin-buradan-cikisi-bir-teslim-olus-baska-bir-sey-degil-1056474118.html
Kremlin: Azovstal’de sıkışan Ukrayna güçlerinin buradan çıkışı bir teslim oluş, başka bir şey değil
Kremlin: Azovstal’de sıkışan Ukrayna güçlerinin buradan çıkışı bir teslim oluş, başka bir şey değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna güçlerinin dışarı çıkmalarının nasıl tanımlanması gerektiği sorusu karşısında, “Bunun... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T14:55+0300
2022-05-18T14:55+0300
ukrayna krizi
azovstal
ukrayna
rusya
kremlin
dmitriy peskov
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Peskov, yaşananların başka bir biçimde isimlendirilemeyeceğini kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, pazartesiden beri 959 Ukraynalı askerin Azovstal’den çıkıp teslim olduklarını söylemişti. Söz konusu Ukraynalı güçlerden yararlı olanları, Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin kontrolündeki Novoazovsk kentinde yer alan bir hastanede tedavi görüyorlar. ‘Ukrayna tarafı barış görüşmelerinin devam etmesine istekli değil’ Bununla beraber Kremlin Sözcüsü, Azovstal’deki güçlerin buradan çıkışlarının, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin önünü açıp açmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Barış görüşmeleri ile Ukraynalı güçlerin teslim olmaları birbirleri ile pek ilişkili süreçler değil. Ukrayna tarafı ile görüşmeler ilerlemiyor, Ukraynalı müzakerecilerin bu süreci devam ettirmeye tamamen isteksiz olduklarını düşünüyoruz.”
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Kremlin: Azovstal’de sıkışan Ukrayna güçlerinin buradan çıkışı bir teslim oluş, başka bir şey değil

14:55 18.05.2022
© Sputnik / Алексей КуденкоAzovstal
Azovstal - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna güçlerinin dışarı çıkmalarının nasıl tanımlanması gerektiği sorusu karşısında, “Bunun sadece bir tanımı olabilir: Azovstal topraklarında saklanan askerler silahlarını bırakıyorlar ve teslim oluyorlar” dedi.
Peskov, yaşananların başka bir biçimde isimlendirilemeyeceğini kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, pazartesiden beri 959 Ukraynalı askerin Azovstal’den çıkıp teslim olduklarını söylemişti. Söz konusu Ukraynalı güçlerden yararlı olanları, Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin kontrolündeki Novoazovsk kentinde yer alan bir hastanede tedavi görüyorlar.

‘Ukrayna tarafı barış görüşmelerinin devam etmesine istekli değil’

Bununla beraber Kremlin Sözcüsü, Azovstal’deki güçlerin buradan çıkışlarının, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin önünü açıp açmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: “Barış görüşmeleri ile Ukraynalı güçlerin teslim olmaları birbirleri ile pek ilişkili süreçler değil. Ukrayna tarafı ile görüşmeler ilerlemiyor, Ukraynalı müzakerecilerin bu süreci devam ettirmeye tamamen isteksiz olduklarını düşünüyoruz.”
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