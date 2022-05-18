https://tr.sputniknews.com/20220518/meteorolojiden-yurt-genelinde-saganak-yagis-uyarisi-1056460661.html

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den alınan güncel bilgilere göre, yurt genelinde bazı bölgelerde hava... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T05:14+0300

2022-05-18T05:14+0300

2022-05-18T05:14+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan güncel verilere göre, Türkiye genelinde yarın (18 Mayıs Çarşamba) gününden hafta sonuna kadar sağanak yağış etkili olacak.Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar: Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24İstanbul: Az bulutlu 25İzmir: Az bulutlu 29Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29Antalya: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26Samsun: Parçalı bulutlu 20Trabzon: Parçalı bulutlu 18Erzurum: Parçalı ve yer yer bulutlu 16Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27

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meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı