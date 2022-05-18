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https://tr.sputniknews.com/20220518/nasa-radyasyonun-etkisinin-incelenmesi-icin-uzaya-cansiz-manken-gonderecek-1056481268.html
NASA, radyasyonun etkisinin incelenmesi için uzaya cansız manken gönderecek
NASA, radyasyonun etkisinin incelenmesi için uzaya cansız manken gönderecek
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA), radyasyonun etkilerini ölçmek için uzaya iki cansız kadın mankeni göndereceği belirtildi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T18:31+0300
2022-05-18T18:31+0300
yaşam
nasa
amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa)
gizmodo
manken
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Teknoloji ve bilim ağırlıklı haber sitesi Gizmodo'ya göre 2025'te Ay'a insan göndermeyi hedefleyen Artemis görevleri çerçevesinde bu yaz uzaya kadın vücudunu temsil eden iki cansız manken yollanacak.NASA'nın ortağı Alman Havacılık Merkezi tarafından tasarlanan Helga ve Zohar adlı iki özdeş mankenin, uzay radyasyonunun etkilerine karşı erkeklere göre daha fazla risk altında olduğu kaydedilen kadınların durumu hakkında bilgi vereceği ifade edildi.Yetişkin kadınların insan kemiklerini, yumuşak dokularını ve organlarını taklit eden malzemelerden yapılan Helga ve Zohar'ın vücudunda 10 binden fazla pasif sensor ile 34 aktif radyasyon detektörü bulunacağı aktarıldı.İki mankenin, 6 hafta sürecek uzay uçuşu boyunca özellikle kadın astronotlarda kanser riskini artıran radyasyona maruz kalmanın inceleneceği ve bunun NASA'nın uzun dönemde Mars'a insan gönderilmesi hedefi konusundaki çalışmalara yardımcı olacağı bildirildi.NASA'nın Artemis-1 misyonu olarak adlandırılan deneme uçuşuyla Orion kapsülü, bu yıl içinde Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay'ın etrafından dolanması için deneme uçuşu yapacak.Her şey planlandığı şekilde ilerlerse 1972'deki Apollo 17 misyonundan sonra Ay'a ilk defa insan götürecek Artemis-3 misyonu 2025'te gerçekleştirilecek.
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nasa, amerikan ulusal havacılık ve uzay dairesi (nasa), gizmodo, manken

NASA, radyasyonun etkisinin incelenmesi için uzaya cansız manken gönderecek

18:31 18.05.2022
© AANASA
NASA - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© AA
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA), radyasyonun etkilerini ölçmek için uzaya iki cansız kadın mankeni göndereceği belirtildi.
Teknoloji ve bilim ağırlıklı haber sitesi Gizmodo'ya göre 2025'te Ay'a insan göndermeyi hedefleyen Artemis görevleri çerçevesinde bu yaz uzaya kadın vücudunu temsil eden iki cansız manken yollanacak.
NASA'nın ortağı Alman Havacılık Merkezi tarafından tasarlanan Helga ve Zohar adlı iki özdeş mankenin, uzay radyasyonunun etkilerine karşı erkeklere göre daha fazla risk altında olduğu kaydedilen kadınların durumu hakkında bilgi vereceği ifade edildi.
Yetişkin kadınların insan kemiklerini, yumuşak dokularını ve organlarını taklit eden malzemelerden yapılan Helga ve Zohar'ın vücudunda 10 binden fazla pasif sensor ile 34 aktif radyasyon detektörü bulunacağı aktarıldı.
İki mankenin, 6 hafta sürecek uzay uçuşu boyunca özellikle kadın astronotlarda kanser riskini artıran radyasyona maruz kalmanın inceleneceği ve bunun NASA'nın uzun dönemde Mars'a insan gönderilmesi hedefi konusundaki çalışmalara yardımcı olacağı bildirildi.
NASA'nın Artemis-1 misyonu olarak adlandırılan deneme uçuşuyla Orion kapsülü, bu yıl içinde Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay'ın etrafından dolanması için deneme uçuşu yapacak.
Her şey planlandığı şekilde ilerlerse 1972'deki Apollo 17 misyonundan sonra Ay'a ilk defa insan götürecek Artemis-3 misyonu 2025'te gerçekleştirilecek.
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