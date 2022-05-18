https://tr.sputniknews.com/20220518/natoya-katilmak-isteyen-isvec-ve-finlandiyanin-askeri-gucleri---1056466225.html

NATO’ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya’nın askeri güçleri

NATO’ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya’nın askeri güçleri

İskandinavya ülkeleri İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasıyla ittifakın üye sayısı 32’ye yükselecek. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

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Peki, Rusya’nın kuzeybatı sınırında yer alan iki ülke ittifakın askeri gücüne ne kadar katkı sunabilir? Sputnik, 2022 yılı verileriyle İsveç ve Finlandiya’nın askeri gücünü derledi.

isveç

finlandiya

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infografik, nato, isveç, finlandiya, rusya, türkiye, инфографика