https://tr.sputniknews.com/20220518/natoya-katilmak-isteyen-isvec-ve-finlandiyanin-askeri-gucleri---1056466225.html
NATO’ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya’nın askeri güçleri
NATO’ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya’nın askeri güçleri
İskandinavya ülkeleri İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasıyla ittifakın üye sayısı 32’ye yükselecek. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T11:56+0300
2022-05-18T11:56+0300
2022-05-18T11:56+0300
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Peki, Rusya’nın kuzeybatı sınırında yer alan iki ülke ittifakın askeri gücüne ne kadar katkı sunabilir? Sputnik, 2022 yılı verileriyle İsveç ve Finlandiya’nın askeri gücünü derledi.
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Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
infografik, nato, isveç, finlandiya, rusya, türkiye, инфографика
NATO’ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya’nın askeri güçleri
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İskandinavya ülkeleri İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasıyla ittifakın üye sayısı 32’ye yükselecek.
Peki, Rusya’nın kuzeybatı sınırında yer alan iki ülke ittifakın askeri gücüne ne kadar katkı sunabilir? Sputnik, 2022 yılı verileriyle İsveç ve Finlandiya’nın askeri gücünü derledi.