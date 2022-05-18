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NATO’ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya’nın askeri güçleri
NATO’ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya’nın askeri güçleri
İskandinavya ülkeleri İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasıyla ittifakın üye sayısı 32’ye yükselecek. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
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Peki, Rusya’nın kuzeybatı sınırında yer alan iki ülke ittifakın askeri gücüne ne kadar katkı sunabilir? Sputnik, 2022 yılı verileriyle İsveç ve Finlandiya’nın askeri gücünü derledi.
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infografik, nato, isveç, finlandiya, rusya, türkiye, инфографика

NATO’ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya’nın askeri güçleri

11:56 18.05.2022
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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İskandinavya ülkeleri İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasıyla ittifakın üye sayısı 32’ye yükselecek.
Peki, Rusya’nın kuzeybatı sınırında yer alan iki ülke ittifakın askeri gücüne ne kadar katkı sunabilir? Sputnik, 2022 yılı verileriyle İsveç ve Finlandiya’nın askeri gücünü derledi.
NATO’ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya’nın askeri güçleri - Sputnik Türkiye
NATO’ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya’nın askeri güçleri - Sputnik Türkiye
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