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https://tr.sputniknews.com/20220518/netflix-abone-kayiplarindan-sonra-150-calisanini-isten-cikardi--1056462583.html
Netflix, abone kayıplarından sonra 150 çalışanını işten çıkardı
Netflix, abone kayıplarından sonra 150 çalışanını işten çıkardı
Çevrimiçi yayın akış platformu Netflix, 10 yıl içinde ilk kez abone kaybettiğini açıklamasında sadece 1 ay sonra yaklaşık 150 çalışanını işten çıkardı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T09:34+0300
2022-05-18T09:34+0300
dünya
netflix
netflix türkiye
işçi
çalışan
abone
işten çıkarma
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Netflix, 10 yıllık tarihinde ilk kez abone kaybı yaşadığını açıklamıştı. Şirketin bu açıklamasını, 1 ay sonra 150'ye yakın işçinin işten çıkarılması takip etti. İşten çıkarmaların Kaliforniya'daki ofiste gerçekleştiğini duyuran Netflix, çıkarmaların şirket gelirindeki düşüşten kaynaklandığını açıkladı. Bir Netflix temsilcisi, dün CNBC'ye verdiği demeçte, "Gelirlerimizin düşüşü ve yavaşlayan büyümemiz, maliyet artışını da düşürmek zorunda olduğumuz anlamına geliyor" dedi.Yetkili şöyle devam etti: Firmanın hangi departmanlarında iş kayıplarının görüleceği açıklanmasa da Los Angeles Times; insan kaynakları, iletişim ve içerik bölümlerinin etkilendiğini aktardı.Netflix, 2022'nin ilk üç ayında 200 bin abone kaybettiğini açıklamış ve önümüzdeki çeyrekte 2 milyon üyeliğin daha sonlandırılacağını öngördüğünü belirtmişti.Abone kaybı yaşayan şirketin hisseleri ise önceki çeyreğe göre yüzde 46 düşüşle 190 dolardan işlem görmeye devam ediyor.ABD ekonomisinin diğer sektörlerindeki güçlü istihdam artışına rağmen Amazon, Meta ve Twitter da dahil olmak üzere birçok teknoloji devi, işe alımları dondurduğunu duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220429/netflix-la-casa-de-papelin-kore-versiyonu-icin-tarih-verdi-1055959195.html
https://tr.sputniknews.com/20220511/netflix-reklamli-abonelik-modeline-yil-sonuna-kadar-gecmeyi-planliyor-1056269000.html
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netflix, netflix türkiye, işçi, çalışan, abone, işten çıkarma

Netflix, abone kayıplarından sonra 150 çalışanını işten çıkardı

09:34 18.05.2022
© REUTERS / Dado RuvicNetflix
Netflix - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Çevrimiçi yayın akış platformu Netflix, 10 yıl içinde ilk kez abone kaybettiğini açıklamasında sadece 1 ay sonra yaklaşık 150 çalışanını işten çıkardı.
Netflix, 10 yıllık tarihinde ilk kez abone kaybı yaşadığını açıklamıştı. Şirketin bu açıklamasını, 1 ay sonra 150'ye yakın işçinin işten çıkarılması takip etti.
İşten çıkarmaların Kaliforniya'daki ofiste gerçekleştiğini duyuran Netflix, çıkarmaların şirket gelirindeki düşüşten kaynaklandığını açıkladı.
Bir Netflix temsilcisi, dün CNBC'ye verdiği demeçte, "Gelirlerimizin düşüşü ve yavaşlayan büyümemiz, maliyet artışını da düşürmek zorunda olduğumuz anlamına geliyor" dedi.
Yetkili şöyle devam etti:
“Ne yazık ki, bugün çoğu ABD merkezli yaklaşık 150 çalışanı işten çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu değişiklikler, bireysel performanstan çok iş gereksinimleri tarafından yönlendiriliyor, bu da durumu oldukça zorlaştırıyor. Çünkü hiçbirimiz böyle harika iş arkadaşlarına veda etmek istemiyoruz. Bu çok zor geçiş sürecinde onları desteklemek için çok çalışıyoruz."
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Firmanın hangi departmanlarında iş kayıplarının görüleceği açıklanmasa da Los Angeles Times; insan kaynakları, iletişim ve içerik bölümlerinin etkilendiğini aktardı.
Netflix, 2022'nin ilk üç ayında 200 bin abone kaybettiğini açıklamış ve önümüzdeki çeyrekte 2 milyon üyeliğin daha sonlandırılacağını öngördüğünü belirtmişti.
Abone kaybı yaşayan şirketin hisseleri ise önceki çeyreğe göre yüzde 46 düşüşle 190 dolardan işlem görmeye devam ediyor.
ABD ekonomisinin diğer sektörlerindeki güçlü istihdam artışına rağmen Amazon, Meta ve Twitter da dahil olmak üzere birçok teknoloji devi, işe alımları dondurduğunu duyurdu.
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