https://tr.sputniknews.com/20220518/norvecte-elektrik-fiyatlari-rekor-seviyeyi-gordu--1056463402.html

Norveç'te elektrik fiyatları rekor seviyeyi gördü

Norveç'te elektrik fiyatları rekor seviyeyi gördü

Norveç'te elektrik fiyatları 2022'nin ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artışa yanıt olarak Norveç hükümeti tarafından Aralık... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T10:50+0300

2022-05-18T10:50+0300

2022-05-18T11:06+0300

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İskandinav ülkesi Norveç'te son 5 yılda ortalama 40 ore/kilowatt saat (kWh) seviyesinde seyreden elektrik fiyatları, 2022'nin ilk çeyreğinde neredeyse 3 kat artarak ortalama 117.5 ore/kWh düzeyini gördü. Norveç İstatistik Kurumu'ndan Thomas Aanensen, yaptığı açıklamada "Bu, 1998'de başlayan ölçümlerden bu yana görülen en yüksek elektrik fiyatları" dedi.“Bu rakamların ulusal ortalamayı gösterdiğini hatırlamak önemli” diyen Aanensen, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki fiyat farkına değinerek "Son zamanlarda ülkenin bazı bölgeleri arasında özellikle Güney Norveç ile Kuzey Norveç arasında büyük fiyat farkları oldu" ifadelerini kullandı.Rekor fiyatlara rağmen enerji sübvansiyonları ve hükümet tarafından elektrik vergisinin düşürülmesi nedeniyle haneler, önceki çeyreğe göre faturalarında olması gerekenden daha düşük bir fiyatla karşılaştı.Aanensen, “Elektrik sübvansiyonunu ve destekleri çıkardığımızda hanelerin ödemek zorunda olduğu toplam fiyat, son 5 yılın ilk çeyreğinin ortalamasından yüzde 25 daha yüksekti” diye belirtti.Ülkenin güneyindeki daha kalabalık kesimlerde fiyatlar rekor seviyeye ulaşmadan önce 2021 yılına kadar keskin bir şekilde artmaya devam etti. Bu artışa yanıt olarak Norveç hükümeti tarafından Aralık 2021'de başlatılan elektrik desteklerinin Mart 2023'e kadar sürdürülmesi planlanıyor. Anket: Her 5 Norveçli gençten sadece 1'i AB'ye katılmak istiyorOslo merkezli araştırma şirketi NHO tarafından yapılan yeni bir ankete göre, 30 yaşın altındaki Norveçlilerin yalnızca yüzde 19'u ülkelerinin AB'ye katılmasını istiyor.Aynı yaş grubunun yüzde 74'ü, uluslararası iş birliğinden yana olduğunu ve Norveç'in serbest ticaret gibi sayısız AB avantajından yararlanmasına izin veren mevcut Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) düzenlemesinden oldukça memnun olduklarını belirtti.Muhafazakarlar, Norveç'in AB'ye şimdi katılmasını istiyor ve bu konuda yeni bir referandum yapılması gerektiğine inanıyor.Ayrıca, Merkez Parti de dahil olmak üzere mevcut anlaşmayı eleştirenler, düzenlemeyi daha uygun koşullarda yeniden müzakere etme isteklerini dile getirdiler.Norveç'in en büyük sağcı ve AB yanlısı partisinin gençlik kanadı Genç Muhafazakarların lideri Ola Svenneby, ankete şaşırmadığını söyledi.“AB üyeliğine yönelik büyük hareket, mali krizden bu yana uykuda" diyen Svenneby, Klassekampen gazetesine verdiği demeçte, "Birliğin olumlu yönlerini daha iyi vurgulayamadığımız için özeleştiri yapmalıyız” ifadelerini kullandı.Ülkede AB'ye katılım konusunda son referandum Kasım 1994'te yapılmış ve hararetli tartışmaların ardından yüzde 52.2 'hayır' oyu çıkmıştı.

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norveç, elektrik, rekor, fiyat, artış, fahiş fiyat, fiyat artışı, enerji