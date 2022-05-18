https://tr.sputniknews.com/20220518/prof-dr-ulusoy-tuikin-enag-icin-ihtiyati-tedbir-talebi-reddedildi-1056480931.html
Prof. Dr. Ulusoy: TÜİK'in ENAG için 'ihtiyati tedbir' talebi reddedildi
Prof. Dr. Ulusoy: TÜİK'in ENAG için 'ihtiyati tedbir' talebi reddedildi
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucularından Prof. Dr. Veysel Ulusoy, TÜİK'in ENAG hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırma talebinin mahkemelerce... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T18:24+0300
2022-05-18T18:24+0300
2022-05-18T18:27+0300
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) talebi hakkında açıklama yaptı.Prof. Dr. Ulusoy, ENAG hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırma talebinin tüm mahkemelerce reddedildiğini belirtti.Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: TÜİK, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında, ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
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enagrup, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
Prof. Dr. Ulusoy: TÜİK'in ENAG için 'ihtiyati tedbir' talebi reddedildi
18:24 18.05.2022 (güncellendi: 18:27 18.05.2022) Abone ol
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucularından Prof. Dr. Veysel Ulusoy, TÜİK'in ENAG hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırma talebinin mahkemelerce reddedildiğini duyurdu.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) talebi hakkında açıklama yaptı.
Prof. Dr. Ulusoy, ENAG hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırma talebinin tüm mahkemelerce reddedildiğini belirtti.
Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyon Araştırma Grubu, hakkında TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce reddedildi. Kamuoyuna duyururuz."
TÜİK, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında, ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.