https://tr.sputniknews.com/20220518/prof-dr-ulusoy-tuikin-enag-icin-ihtiyati-tedbir-talebi-reddedildi-1056480931.html

Prof. Dr. Ulusoy: TÜİK'in ENAG için 'ihtiyati tedbir' talebi reddedildi

Prof. Dr. Ulusoy: TÜİK'in ENAG için 'ihtiyati tedbir' talebi reddedildi

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucularından Prof. Dr. Veysel Ulusoy, TÜİK'in ENAG hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırma talebinin mahkemelerce... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T18:24+0300

2022-05-18T18:24+0300

2022-05-18T18:27+0300

türkiye

enagrup

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) talebi hakkında açıklama yaptı.Prof. Dr. Ulusoy, ENAG hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırma talebinin tüm mahkemelerce reddedildiğini belirtti.Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: TÜİK, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında, ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

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enagrup, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)