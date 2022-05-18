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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220518/reuters-ukrayna-haberinde-paintball-oynayanlarin-goruntusunu-kullandi-1056467587.html
Reuters, Ukrayna haberinde paintball oynayanların görüntüsünü kullandı
Reuters, Ukrayna haberinde paintball oynayanların görüntüsünü kullandı
Reuetrs haber ajansı, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri harekatına ilişkin haberinde, paintball oynayan bir grubun görseline yer verdi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T12:14+0300
2022-05-18T12:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
paintball
reuters
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Reuters, pazartesi günü Ukrayna ordusunun ülkenin Sumi bölgeside Rus kuvvetlerini geri püskürttüğü şeklinde bir haber yayınladı.Haberde kullanılan görsel, okurların dikkatini çekti. İlk bakışta Ukraynalı askerlere ait olduğu düşünülen fotoğraf, aslında paintball silahları olan bir gruba ait.Ajansın Twitter hesabında haberin linkiyle birlikte yapılan söz konusu paylaşım, yüzlerce eleştirel yoruma rağmen silinmedi.Öte yandan Reuters, fotoğrafın bir 'eğitim misyonun' katılan 'bölgesel koruma kuvveti mensuplarına' ait olduğunu savunarak, görsel kullanımının doğru olduğunu savundu.
https://tr.sputniknews.com/20220430/abd-ordusu-ukrayna-askerlerini-almanyada-egitmeye-basladi-1055967574.html
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ukrayna, rusya, paintball, reuters

Reuters, Ukrayna haberinde paintball oynayanların görüntüsünü kullandı

12:14 18.05.2022
© SputnikUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© Sputnik
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Reuetrs haber ajansı, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri harekatına ilişkin haberinde, paintball oynayan bir grubun görseline yer verdi.
Reuters, pazartesi günü Ukrayna ordusunun ülkenin Sumi bölgeside Rus kuvvetlerini geri püskürttüğü şeklinde bir haber yayınladı.
Haberde kullanılan görsel, okurların dikkatini çekti. İlk bakışta Ukraynalı askerlere ait olduğu düşünülen fotoğraf, aslında paintball silahları olan bir gruba ait.
Ajansın Twitter hesabında haberin linkiyle birlikte yapılan söz konusu paylaşım, yüzlerce eleştirel yoruma rağmen silinmedi.
Öte yandan Reuters, fotoğrafın bir 'eğitim misyonun' katılan 'bölgesel koruma kuvveti mensuplarına' ait olduğunu savunarak, görsel kullanımının doğru olduğunu savundu.
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