https://tr.sputniknews.com/20220518/reuters-ukrayna-haberinde-paintball-oynayanlarin-goruntusunu-kullandi-1056467587.html

Reuters, Ukrayna haberinde paintball oynayanların görüntüsünü kullandı

Reuters, Ukrayna haberinde paintball oynayanların görüntüsünü kullandı

Reuetrs haber ajansı, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri harekatına ilişkin haberinde, paintball oynayan bir grubun görseline yer verdi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T12:14+0300

2022-05-18T12:14+0300

2022-05-18T12:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

paintball

reuters

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Reuters, pazartesi günü Ukrayna ordusunun ülkenin Sumi bölgeside Rus kuvvetlerini geri püskürttüğü şeklinde bir haber yayınladı.Haberde kullanılan görsel, okurların dikkatini çekti. İlk bakışta Ukraynalı askerlere ait olduğu düşünülen fotoğraf, aslında paintball silahları olan bir gruba ait.Ajansın Twitter hesabında haberin linkiyle birlikte yapılan söz konusu paylaşım, yüzlerce eleştirel yoruma rağmen silinmedi.Öte yandan Reuters, fotoğrafın bir 'eğitim misyonun' katılan 'bölgesel koruma kuvveti mensuplarına' ait olduğunu savunarak, görsel kullanımının doğru olduğunu savundu.

https://tr.sputniknews.com/20220430/abd-ordusu-ukrayna-askerlerini-almanyada-egitmeye-basladi-1055967574.html

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ukrayna, rusya, paintball, reuters