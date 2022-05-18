https://tr.sputniknews.com/20220518/rostech-checkmate-avci-ucaginin-seri-uretimi-2027de-baslayacak-1056480147.html
Rostech: Checkmate avcı uçağının seri üretimi 2027’de başlayacak
Rostech: Checkmate avcı uçağının seri üretimi 2027’de başlayacak
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Çemezov, yeni nesil Su-75 Checkmate jetinin seri üretiminin 2027 yılında başlayacağını belirtti. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T17:39+0300
2022-05-18T17:39+0300
2022-05-18T17:39+0300
savunma
rusya
rostech
checkmate
savaş uçağı
su-75
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Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde 5. nesil hafif avcı uçağı Checkmate ile ilgili şu anda tasarım belgelerinin hazırlandığını, ayrıca uçağın prototipinin de geliştirildiğini söyledi.Checkmate’in tek motorlu hafifletilmiş bir uçak olduğuna dikkat çeken Çemezov, jetin 5. nesil uçaklara karşı koyacak kapasitede olduğunu vurguladı.‘Mi-171A3 açık deniz helikopterinin ilk teslimatlarının 2024’te yapılması planlandı’Açık deniz operasyonları ve deniz sondaj platformlarına hizmet vermek için tasarlanan Mi-171A3 helikopterlerinin ilk teslimatlarının 2024’te başlamasının planlandığına dikkat çeken Çemezov, “Seri üretime 2023'te başlayacağız. Şu anda sertifikasyon testleri yapılıyor. İlk teslimatları 2024'ün başında yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.Yeni helikopterin ilk alıcısı olacak Rus enerji şirketi Gazprom, 16 adet Mi-171A3 satın almayı planlıyor.‘Rusya Savunma Bakanlığı Ohotnik İHA’larını 2023’te teslim almaya başlayacak’Yeni ağır saldırı insansız hava aracı (SİHA) Ohotnik'in seri üretiminin ve orduya tedarikinin önümüzdeki yıl başlayacağını söyleyen Çemezov, “2023’te (Ohotnik’leri) seri olarak üreteceğiz ve Savunma Bakanlığına teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.Çemezov, Ohotnik SİHA’larının ayırt edici özelliğinin, aracı radarlar için daha az görünür hale getiren yassı motor nozulu olduğunu kaydetti.
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rusya, rostech, checkmate, savaş uçağı, su-75
Rostech: Checkmate avcı uçağının seri üretimi 2027’de başlayacak
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Çemezov, yeni nesil Su-75 Checkmate jetinin seri üretiminin 2027 yılında başlayacağını belirtti.
Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde 5. nesil hafif avcı uçağı Checkmate ile ilgili şu anda tasarım belgelerinin hazırlandığını, ayrıca uçağın prototipinin de geliştirildiğini söyledi.
Checkmate’in tek motorlu hafifletilmiş bir uçak olduğuna dikkat çeken Çemezov, jetin 5. nesil uçaklara karşı koyacak kapasitede olduğunu vurguladı.
‘Mi-171A3 açık deniz helikopterinin ilk teslimatlarının 2024’te yapılması planlandı’
Açık deniz operasyonları ve deniz sondaj platformlarına hizmet vermek için tasarlanan Mi-171A3 helikopterlerinin ilk teslimatlarının 2024’te başlamasının planlandığına dikkat çeken Çemezov, “Seri üretime 2023'te başlayacağız. Şu anda sertifikasyon testleri yapılıyor. İlk teslimatları 2024'ün başında yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Yeni helikopterin ilk alıcısı olacak Rus enerji şirketi Gazprom, 16 adet Mi-171A3 satın almayı planlıyor.
‘Rusya Savunma Bakanlığı Ohotnik İHA’larını 2023’te teslim almaya başlayacak’
Yeni ağır saldırı insansız hava aracı (SİHA) Ohotnik'in seri üretiminin ve orduya tedarikinin önümüzdeki yıl başlayacağını söyleyen Çemezov, “2023’te (Ohotnik’leri) seri olarak üreteceğiz ve Savunma Bakanlığına teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Çemezov, Ohotnik SİHA’larının ayırt edici özelliğinin, aracı radarlar için daha az görünür hale getiren yassı motor nozulu olduğunu kaydetti.