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Rus Dışişleri: NATO'da politikacılar ve halk arasında birlik yok
Rus Dışişleri: NATO'da politikacılar ve halk arasında birlik yok
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO içinde üye ülkeler arasında ve bu ülkelerin yöneticileriyle halkları arasında dayanışmanın olmadığını... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T00:43+0300
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rusya
mariya zaharova
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Belta haber ajansına konuşan Zaharova, “NATO içinde ne dayanışma ne görüş birliği ne de birlik yok. Hatta bu ifadenin iki boyutu var. İlki, onların kendi saflarında birlik yok. Bu sıradan bir farklılık değil, vizyon birliği yok. Aralarında birbirlerine yönelik iddialar var ve bu, nefret seviyesindedir” ifadesini kullandı.“Ayrıca bu ülkelerin yöneticileri ve halklar arasında da birlik yok” diyen Zaharova, “Son kararlar, hür Finlandiya ve İsveç’in verdiği kararlar olarak lanse ediliyor, oysa aslında iki ülkenin zorla NATO’ya çekilmesi kesinlikle halklarının görüşüne dayanmıyor. Buna yıldırma ve tehditler eşlik ediyor” diye ekledi.
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rusya, mariya zaharova, nato

Rus Dışişleri: NATO'da politikacılar ve halk arasında birlik yok

00:43 18.05.2022
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO içinde üye ülkeler arasında ve bu ülkelerin yöneticileriyle halkları arasında dayanışmanın olmadığını belirtti.
Belta haber ajansına konuşan Zaharova, “NATO içinde ne dayanışma ne görüş birliği ne de birlik yok. Hatta bu ifadenin iki boyutu var. İlki, onların kendi saflarında birlik yok. Bu sıradan bir farklılık değil, vizyon birliği yok. Aralarında birbirlerine yönelik iddialar var ve bu, nefret seviyesindedir” ifadesini kullandı.
“Ayrıca bu ülkelerin yöneticileri ve halklar arasında da birlik yok” diyen Zaharova, “Son kararlar, hür Finlandiya ve İsveç’in verdiği kararlar olarak lanse ediliyor, oysa aslında iki ülkenin zorla NATO’ya çekilmesi kesinlikle halklarının görüşüne dayanmıyor. Buna yıldırma ve tehditler eşlik ediyor” diye ekledi.
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