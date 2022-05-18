https://tr.sputniknews.com/20220518/rusya-34-fransiz-diplomati-sinir-disi-edecek-1056470645.html
Rusya, 34 Fransız diplomatı sınır dışı edecek
Rusya, 34 Fransız diplomatı sınır dışı edecek
Rusya, misilleme tedbirlerin parçası olarak Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 34 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T13:26+0300
2022-05-18T13:26+0300
2022-05-18T13:26+0300
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rusya, fransa
Rusya, 34 Fransız diplomatı sınır dışı edecek
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Ayrıntılar geliyor
Rusya, misilleme tedbirlerin parçası olarak Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 34 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 2 hafta süre verildi.