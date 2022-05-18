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SON DAKİKA| Rusya, 34 Fransız diplomatı sınır dışı edecek
https://tr.sputniknews.com/20220518/rusya-34-fransiz-diplomati-sinir-disi-edecek-1056470645.html
Rusya, 34 Fransız diplomatı sınır dışı edecek
Rusya, 34 Fransız diplomatı sınır dışı edecek
Rusya, misilleme tedbirlerin parçası olarak Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 34 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T13:26+0300
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rusya, fransa

Rusya, 34 Fransız diplomatı sınır dışı edecek

13:26 18.05.2022
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Rusya, misilleme tedbirlerin parçası olarak Fransa'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 34 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 2 hafta süre verildi.
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