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Rusya’dan Türkiye’ye haftada 450 ek sefer üzerinde anlaşıldı
Rusya’dan Türkiye’ye haftada 450 ek sefer üzerinde anlaşıldı
Rus turizm ajansı Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye’ye 1 Temmuz’a kadar haftada ek 450 sefer düzenlenmesi yönünde anlaştıklarını söyledi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T12:58+0300
2022-05-18T12:58+0300
dünya
rosturizm
rusya
türkiye
sefer
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Rus turizm ajansı Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye'ye dönük sefelerin durumuna ilişkin bilgi verdi.Doguzova, “Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte turistlerimizi ağırlamaya hazır dost ülkelerle hava trafiğini artırmak için çalışıyoruz. Türkiye'ye her hafta 290 uçuş gerçekleştiriyorduk” dedi.Doguzova, geçen hafta 1 Temmuz’a kadar haftada 450 ek sefer düzenlenmesi yönünde anlaştıklarını ifade etti.
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rosturizm, rusya, türkiye, sefer

Rusya’dan Türkiye’ye haftada 450 ek sefer üzerinde anlaşıldı

12:58 18.05.2022
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Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
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Rus turizm ajansı Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye’ye 1 Temmuz’a kadar haftada ek 450 sefer düzenlenmesi yönünde anlaştıklarını söyledi.
Rus turizm ajansı Rosturizm Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye'ye dönük sefelerin durumuna ilişkin bilgi verdi.
Doguzova, “Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte turistlerimizi ağırlamaya hazır dost ülkelerle hava trafiğini artırmak için çalışıyoruz. Türkiye'ye her hafta 290 uçuş gerçekleştiriyorduk” dedi.
Doguzova, geçen hafta 1 Temmuz’a kadar haftada 450 ek sefer düzenlenmesi yönünde anlaştıklarını ifade etti.
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