https://tr.sputniknews.com/20220518/s-500-hava-ve-fuze-savunma-sistemleri-rusya-ordusuna-teslim-edilmeye-basladi-1056468593.html

S-500 hava ve füze savunma sistemleri, Rusya ordusuna teslim edilmeye başladı

S-500 hava ve füze savunma sistemleri, Rusya ordusuna teslim edilmeye başladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, S-500 (Prometheus) hava ve füze savunma sistemlerinin ordunun hizmetine sunulmaya başladığını söyledi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T12:27+0300

2022-05-18T12:27+0300

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s-500

rusya

savunma

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Borisov, "Bugün hava savunma ve füze savunma fonksiyonlarını bir arada taşıyan kompleksler orduya teslim edilmeye başlıyor. Bunlar, S-500 sistemleri" dedi.Nisan ayı ortasında Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketinin CEO'su Yan Novikov, S-500 hava ve füze savunma sisteminin seri üretiminin başladığını duyurmuştu.Yeni nesil karadan havaya savunma sistemi olan S-500’ün menzili yaklaşık 600 kilometreye uzanıyor.S-500 Prometheus, her türlü aerodinamik ve balistik hedefi tespit ve imha etme yeteneğine sahip. S-500'ü sınıfındaki diğer sistemlerden farklı kılan başlıca özelliği, çok uzaklardaki hedeflere de kilitlenebilmesi. 600 kilometre menzile sahip olan S-500 füzeleri, saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen 10 balistik füzeyi aynı anda etkisiz hale getirebiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220425/rusyada-s-500un-seri-uretimi-basladi---1055824866.html

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s-500, rusya