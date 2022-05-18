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S-500 hava ve füze savunma sistemleri, Rusya ordusuna teslim edilmeye başladı
S-500 hava ve füze savunma sistemleri, Rusya ordusuna teslim edilmeye başladı
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, S-500 (Prometheus) hava ve füze savunma sistemlerinin ordunun hizmetine sunulmaya başladığını söyledi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T12:27+0300
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Borisov, "Bugün hava savunma ve füze savunma fonksiyonlarını bir arada taşıyan kompleksler orduya teslim edilmeye başlıyor. Bunlar, S-500 sistemleri" dedi.Nisan ayı ortasında Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketinin CEO'su Yan Novikov, S-500 hava ve füze savunma sisteminin seri üretiminin başladığını duyurmuştu.Yeni nesil karadan havaya savunma sistemi olan S-500’ün menzili yaklaşık 600 kilometreye uzanıyor.S-500 Prometheus, her türlü aerodinamik ve balistik hedefi tespit ve imha etme yeteneğine sahip. S-500'ü sınıfındaki diğer sistemlerden farklı kılan başlıca özelliği, çok uzaklardaki hedeflere de kilitlenebilmesi. 600 kilometre menzile sahip olan S-500 füzeleri, saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen 10 balistik füzeyi aynı anda etkisiz hale getirebiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220425/rusyada-s-500un-seri-uretimi-basladi---1055824866.html
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s-500, rusya

S-500 hava ve füze savunma sistemleri, Rusya ordusuna teslim edilmeye başladı

12:27 18.05.2022 (güncellendi: 12:33 18.05.2022)
© SputnikS-500 hava sistemi
S-500 hava sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© Sputnik
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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, S-500 (Prometheus) hava ve füze savunma sistemlerinin ordunun hizmetine sunulmaya başladığını söyledi.
Borisov, "Bugün hava savunma ve füze savunma fonksiyonlarını bir arada taşıyan kompleksler orduya teslim edilmeye başlıyor. Bunlar, S-500 sistemleri" dedi.

Nisan ayı ortasında Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketinin CEO'su Yan Novikov, S-500 hava ve füze savunma sisteminin seri üretiminin başladığını duyurmuştu.

Yeni nesil karadan havaya savunma sistemi olan S-500’ün menzili yaklaşık 600 kilometreye uzanıyor.

S-500 Prometheus, her türlü aerodinamik ve balistik hedefi tespit ve imha etme yeteneğine sahip. S-500'ü sınıfındaki diğer sistemlerden farklı kılan başlıca özelliği, çok uzaklardaki hedeflere de kilitlenebilmesi. 600 kilometre menzile sahip olan S-500 füzeleri, saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen 10 balistik füzeyi aynı anda etkisiz hale getirebiliyor.
S-500 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
SAVUNMA
Rusya'da S-500'ün seri üretimi başladı
25 Nisan, 12:05
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